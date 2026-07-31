🏆 Der Emco-Kreispokal - Der Freitag - 7 auf einem Streich

Die ersten Tickets für Runde zwei sind bereits vergeben, doch das war erst der Anfang. Auch am Donnerstag, Freitag und Sonntag stehen weitere Duelle auf dem Programm. Wer setzt den Pokallauf fort, wer muss seine Hoffnungen schon früh begraben? Wir blicken voraus auf die nächsten Partien der 1. Runde im Emco-Kreispokal.
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!
Neulangen dreht Rückstand und zieht in Runde zwei ein
Der SV Neulangen hat in der 1. Runde des Emco-Kreispokals einen 3:2-Erfolg bei Lorup II gefeiert. Nach dem frühen Rückstand durch Niklas Grönheim (14.) übernahm Sven Temmen das Kommando: Noch vor der Pause glich er zum 1:1 aus (42.), ehe er nach dem Seitenwechsel per Kopf (57.) und mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel (60.) einen lupenreinen Hattrick schnürte. Lorup II verkürzte durch Roman Stindt (69.) zwar noch einmal, am verdienten Einzug der Gäste in die zweite Runde änderte das jedoch nichts.