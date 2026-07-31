🏆 Der Emco-Kreispokal - Der Freitag - 7 auf einem Streich

Schöninghsdo - Emslage

Werlte II - SG Dörpen/Ahlen... II

SpG Lähden-Holt... - Brögbern

Der SV Neulangen hat in der 1. Runde des Emco-Kreispokals einen 3:2-Erfolg bei Lorup II gefeiert. Nach dem frühen Rückstand durch Niklas Grönheim (14.) übernahm Sven Temmen das Kommando: Noch vor der Pause glich er zum 1:1 aus (42.), ehe er nach dem Seitenwechsel per Kopf (57.) und mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel (60.) einen lupenreinen Hattrick schnürte. Lorup II verkürzte durch Roman Stindt (69.) zwar noch einmal, am verdienten Einzug der Gäste in die zweite Runde änderte das jedoch nichts.