Der einst üppige Vorsprung soll nicht noch weiter schmelzen Landesliga Nordost, Nachholspiel am Dienstag: Nach vier Spielen ohne Sieg will die DJK Ammerthal gegen Quelle Fürth in die Spur zurückkehren von Florian Würthele · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

„Die Punkte müssen in Ammerthal bleiben“, sagt DJK-Trainer Tobias Rösl vor dem morgigen Nachholmatch. – Foto: Dominik Geiswinkler

So hervorragend es vor der Winterpause für die DJK Ammerthal in der Landesliga Nordost gelaufen war, so sehr scheint in der aktuellen Phase der Wurm drin zu sein. Seit vier Spielen wartet die Elf von Trainer Tobias Rösl auf einen Sieg (0/2/2). Von der Form aus der Herbstrunde ist die Mannschaft weiterhin ein ganzes Stück entfernt. Der einst komfortable Vorsprung an der Tabellenspitze ist auf vier Punkte zusammengeschrumpft und der Druck auf den Ammerthaler Schultern wächst.



Am morgigen Dienstag will die DJK endlich in die Erfolgsspur zurückkehren. Da gastiert die siebtplatzierte SG Quelle Fürth zu einem Nachholspiel vom 22. Spieltag, das im alten Jahr dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen war. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Morgen, 18:30 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SG Quelle Fürth Quelle Fürth 18:30 live PUSH



Vergangenen Freitag quittierten die Ammerthaler eine 1:3-Auswärtsniederlage beim SC 04 Schwabach. Dennoch war – speziell im ersten Durchgang – eine Leistungssteigerung zu sehen gegenüber den vorherigen Auftritten. Dass sich die Personalsituation wieder gebessert hat, machte sich positiv bemerkbar. „In den entscheidenden Momenten haben wir allerdings die Tore nicht nachgelegt beziehungsweise gemacht“, merkte Rösl nach dem Spiel an. Der Nachholpartie gegen Quelle Fürth blickt der DJK-Coach zuversichtlich entgegen: „Wir zeigten in der ersten Halbzeit in Schwabach eine klare Leistungssteigerung gegenüber den Vorwochen. Da wir in den letzten Wochen von Ausfällen und Rotsperren geprägt waren, geht es in die richtige Richtung. Es ist allen klar, um was es geht, und das erwarte ich von meiner Mannschaft auch auf dem Platz. Die Marschroute für das Nachholspiel gegen Quelle Fürth ist somit klar: Die Punkte müssen in Ammerthal bleiben!“



Mit einem Heimdreier würde man den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Jahn Forchheim wieder auf sieben Punkte ausbauen. Das ist das klare Ziel. Neben den üblichen Langzeitverletzten müssen der noch nicht einsatzfähige Dennis Weidner sowie die rotgesperrten Anton Shynder und Martin Popp ersetzt werden. Die Gäste aus Mittelfranken können indes ohne großen Druck ins Spiel gehen. Als Tabellensiebter mit 40 Punkten ist der Klassenerhalt so gut wie gesichert und auch der Zug Richtung Top-3 dürfte schon abgefahren sein. Aus dem Hinspiel hat Ammerthal noch eine Rechnung mit der SG Quelle Fürth offen. Seinerzeit verloren die Oberpfälzer unglücklich mit 1:2, was am fünften Spieltag die erste Saisonniederlage für den Bayernliga-Absteiger bedeutete.