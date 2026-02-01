Nach der Vorrunde ziehen wir beim SV Obrigheim ein überwiegend positives Fazit. Mit dem 2. Tabellenplatz haben wir unsere gesteckten Ziele grundsätzlich erreicht und uns für die Rückrunde qualifiziert. Besonders erfreulich ist diese Platzierung vor dem Hintergrund, dass es sich um eine neu formierte Mannschaft handelt.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Gleichzeitig sehen wir noch Entwicklungspotenzial. In einigen Bereichen müssen wir noch an den richtigen Stellschrauben drehen, um Konstanz, Abstimmung und Abläufe weiter zu verbessern. Die Basis stimmt, der eingeschlagene Weg ist richtig. Nun gilt es, in der Rückrunde den nächsten Schritt zu machen und das vorhandene Potenzial voll auszuschöpfen.

Der SV Germania Obrigheim hat in der Winterpause den Kader gezielt verstärkt. Philipp Kühnle vom FC Neckarzimmern sticht mit Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr sofort heraus. Alexander Gruber bringt Stabilität und Übersicht, Nico Landgraf sorgt mit Kreativität und Schnelligkeit für neue Impulse, und Enno Bogilovic ergänzt das Quartett als flexibler Allrounder.

Mit diesen Top-Neuzugängen will der SV Obrigheim die starke Ausgangsposition aus der Vorrunde ausbauen und in der Rückrunde Vollgas geben.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

In unserer Liga gab es für uns keine wirkliche Überraschung. Die drei Mannschaften, die aktuell oben stehen, haben sich diesen Platz absolut verdient und über die Vorrunde hinweg konstant gute Leistungen gezeigt. Am Ende spiegelt die Tabellensituation die Kräfteverhältnisse gut wider. Jeder weiß, warum er dort steht, wo er steht.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Unser Ziel ist unmissverständlich: Aufstieg. In der Rückrunde werden wir kompromisslos Vollgas geben, jedes Spiel wie ein Endspiel angehen und alles investieren, um ganz oben zu stehen. Diese Mannschaft brennt für den Erfolg, der Verein lebt den Anspruch. Der SV Obrigheim will zurück in die obere Liga, dorthin, wo er hingehört. Wir sind bereit, dafür bis zum letzten Spieltag zu kämpfen und keine Kompromisse einzugehen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Wir haben uns mit der WM noch nicht groß auseinandergesetzt, denn aktuell liegt unser Fokus voll auf unseren eigenen Zielen und der Rückrunde. Klar ist aber: Die deutsche Nationalmannschaft hat traditionell großes Potenzial und wir werden gespannt verfolgen, wie sie sich auf der Weltbühne schlägt. Favoriten haben wir derzeit noch nicht bestimmt, erst einmal zählt für uns, Vollgas für den Aufstieg zu geben.