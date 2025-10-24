„Der eine oder andere läuft auf der Felge“ ‒ Haching II zwischen Belastungssteuerung und Landesliga

Wenn die Vereine der Landesliga Südost ihre Ferngläser in die Hand nehmen, denn geht der Blick gen Unterhaching. Mit zehn Siegen in Serie hat die SpVgg Unterhaching II den Vorsprung an der Tabellenspitze auf nun neun Punkte ausgebaut. Damit hat man vor dem letzten Vorrundenspiel gegen den VfB Hallbergmoos (Freitag, 19.30 Uhr, Sportpark Neuried) die Halbzeit-Meisterschaft längst eingetütet. Die so genannte Herbst-Meisterschaft ist für den Hachinger Trainer Robert Rakaric eine nette Momentaufnahme, aber wirklich viel Bedeutung misst er dem nicht bei. Der Hachinger Trainer verweist vielmehr auf die noch fünf angesetzten Rückrundenspiele bis zur Winterpause: „Auch im November kann man noch viel verlieren.“ Bei noch sechs Partien in diesem Kalenderjahr und neun Punkten auf Rang zwei müsste schon einiges passieren für einen Absturz des Überfliegers.

Robert Rakaric warnt seine Mannschaft davor, dass Hallbergmoos in den vergangenen Wochen von der Form her die Nummer zwei der Liga war und das Potenzial hat, die Hachinger Superserie zu stoppen. Der aktuelle Vierte der Tabelle hat von den letzten acht Partien immerhin sechs gewonnen.

Unter der Woche kümmerten sich die Hachinger im U19-Training vor allem um die Belastungssteuerung. Bei den Kickern, die am Samstag mit der U19 gegen den FC Bayern (2:4) und am Sonntag in der Landesliga beim SV Aubing (2:0) dabei waren, nahm man merklich Gas raus. Nun sollten die Akkus wieder voll aufgeladen sein für 90 Minuten Powerfußball. Zu der Belastung vom vergangenen Wochenende kommen ein paar Krankheitsfälle dazu. Rakaric wird nicht mehr als einen Einwechselspieler dabei haben und möglicherweise in der Startelf auch Akteure, die nicht bei 100 Prozent sind. „Der eine oder andere bei uns läuft auf der Felge“, sagt der Hachinger Trainer. Die letzten sechs Spiele bis zur Winterpause werden trotz der breiten Brust der Mannschaft noch ein gnadenlos harter Kraftakt.