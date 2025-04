Der eine oder andere Fehler zu viel ‒ Altenstadt verpasst Überraschung gegen Moorenweis

Die Altenstädter erwiesen sich lange Zeit als ebenbürtiger Gegner, obwohl es für sie in dieser Saison um nichts mehr geht. Doch die Motivation im Team ist groß, so dass sich eine rasante Partie entwickelte. Der Top-Torjäger der Kreisliga 2, Elias Dietrich, musste schon persönlich in Aktion treten, um den Bann zu brechen. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff schockte er die Gäste mit der Führung für seine Elf. Der Treffer fiel zum psychologisch günstigen Zeitpunkt. Bis dato hatte es so ausgesehen, als könnten die Gäste dem Aufstiegsaspiranten so richtig auf die Nerven gehen. Das 1:0 beflügelte die Platzherren nach dem Seitenwechsel. Und so dauerte es nicht lange, bis der Zweite der Rangliste erneut eine Lücke in der Altenstädter Abwehr fand. Dieses Mal gelang es Benedikt Dumhard, Altenstadts Keeper Max Gast zu überwinden.

Das 0:2 weckte die Gäste wieder auf, die fortan erst einmal nichts mehr zuließen. Nach einer guten Stunde verursachten sie jedoch einen Elfmeter, den Dumhard zum dritten Treffer für seine Mannschaft verwandelte. Obwohl noch 25 Minuten zu spielen waren, war die Partie bereits gelaufen. Altenstadt ließ sich jedoch nicht hängen und versuchte, das Ergebnis zu korrigieren. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff schaffte Tobias Graun die Resultatsverbesserung. Es war der insgesamt 14. Saisontreffer für den Altenstädter Stürmer.