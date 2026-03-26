»Der ein oder andere Regionallist würde nur seine Finger lechzen«

Eine muskuläre Dysbalance setzt Jahn II-Torjäger Fabian Ziegler (vorne) aktuell außer Gefecht. – Foto: Wolfgang Zink

Weiter geht's für die Oberpfälzer Bayernligisten mit Spieltag Numero 26. Bereits am Freitagabend ist der ASV Cham am Zuge. Der Tabellendritte will mit einem Heimsieg gegen „Kellerkind“ FC Coburg in die Erfolgsspur zurückkehren. In jener Erfolgsspur würden die zuletzt dreimal siegreichen SpVgg SV Weiden und DJK Gebenbach gern bleiben. Weiden tritt zu einem Traditionsduell bei Bayern Hof an, während Gebenbach gegen den TSV Kornburg Heimrecht genießt. Den ersten Dreier im neuen Jahr peilt Fortuna Regensburg an. Die Grünweißen gastieren beim Vorletzten Würzburger FV. „On top“ steigt ein Bezirksduell. In Regensburg kreuzen der SSV Jahn II und der ASV Neumarkt die Klingen.

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham FC Coburg FC Coburg 19:00 live PUSH



Hinspiel: 1:1. Unter den Augen der Club-Legenden Marek Mintal und Javier Pinola musste sich der ASV Cham (3., 42) vergangenen Freitag mit einem Punkt beim TSV Kornburg begnügen. Den Patzer von Spitzenreiter Eltersdorf konnten die Maloku-Mannen nicht entscheidend ausnutzen. Und nachdem Neumarkt spielfrei war, wurde auch der Sprung auf Platz zwei verpasst. Doppelt bitter: Mit Konstantin Landstorfer und Kapitän Marco Pfab schieden noch in der ersten Halbzeit zwei Spieler wegen muskulärer Probleme aus. Ob sie im morgigen Heimspiel gegen den FC Coburg (15., 23) wieder mitwirken können, ist ungewiss. Hinter dem Einsatz von Keeper Christoph Lindner steht wegen Krankheit ebenfalls ein Fragezeichen. Andre Adkins und Niko Becker sind ohnehin raus. „Trotz einiger schmerzhafter Ausfälle wollen wir unseren Mann stehen. Wir müssen zusammenrücken und die Widrigkeiten entschlossen annehmen“, macht Chams Trainer Faruk Maloku deutlich. Wie üblich misst er den Gegner nicht an dessen Tabellenstand: „Wir werden Coburg nicht unterschätzen.“ Die abstiegsbedrohten Oberfranken brauchen jeden Punkt und nach der Heimniederlage gegen Würzburg droht das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz.





Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 14:00 live PUSH



Hinspiel: 1:5. Immer nach einem ähnlichen Muster liefen die letzten Partien des SV Fortuna (7., 32) ab. Stets gerieten die Regensburger in Rückstand, um erst dann ihr „Fortuna-Gesicht“ zu zeigen und zurückzuschlagen. Zuletzt gegen den ATSV Erlangen wurde sogar ein früher Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Drei Mal hintereinander haben Bockes, Altenstrasser & Co. 2:2 unentschieden gespielt. Diese Remis-Serie wollen sie am Samstag durchbrechen – natürlich mit einem Dreier. Es geht ans Mainufer zum Tabellenvorletzten Würzburger FV (16., 21). Der erste Sieg im neuen Jahr soll her! „Zurzeit reicht es ganz knapp nicht. Ich hoffe, dass wir am Wochenende die notwendigen Prozentpunkte drauflegen, um einen Sieg einzufahren“, sagt Chefcoach Arber Morina. „Das wird jedoch nicht einfach – auswärts gegen eine Mannschaft, die noch dringender Punkte braucht als wir.“ Morinas klare Vorgaben: kompakter auftreten, die individuellen Fehler eindämmen und nicht schon wieder in Rückstand geraten. „Aus einer stabilen Abwehr heraus wollen wir versuchen, uns Möglichkeiten zu erkämpfen. Hinten gilt es den Laden besser dicht zu machen. Diesmal wollen wir von Beginn an da sein. Tabellarisch haben wir alles selbst in der Hand. Wir kämpfen weiter und werden weiterhin alles investieren“, kommen kämpferische Töne aus dem Mund des Taktikfuchses. Personell bleibt die Situation bei Fortuna „unverändert dramatisch“. Heißt konkret: Von den bisherigen Ausfällen um Baldauf, Da Silva, Dantscher, Nocerino, Köpper und Wagner hat sich noch niemand zurückgemeldet.





Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 15:00 live PUSH



Hinspiel: 2:2. Drei Heimspiele am Stück, drei Heimsiege. Und das bei 10:0 Toren. Die SpVgg SV Weiden (10., 30) hat im erbarmungslosen Überlebenskampf der Bayernliga zuletzt richtig Boden gutgemacht. Die 30-Punkte-Marke ist geknackt, das Selbstbewusstsein ist zurück, die Auftaktniederlage gegen Großschwarzenlohe vergessen. Viel Leidenschaft brachte die Riester-Elf auch letzte Woche gegen den SSV Jahn II wieder aufs Feld. Ein Elfmetertor von Moritz Zeitler sollte zu einem 1:0-Sieg reichen. „Wir haben noch einige Chancen liegen gelassen. Aber ich möchte auf keinen Fall das Haar in der Suppen suchen, sondern die Jungs abfeiern für ihre Leidenschaft“, jubelte Chefanweiser Michael Riester hinterher. Ob die Wasserwerkler an diesem Samstag ihre Siegesserie weiter ausbauen können? Da wartet ein Saisonhighlight, wenn es ins altehrwürdige Stadion Grüne Auf geht. Die dort beheimatete SpVgg Bayern Hof (14., 27) ist ein direkter Konkurrent der Weidener und hat derzeit einen Abstiegs-Relegationsplatz inne. Eine Niederlage sollen sich die Nordoberpfälzer definitiv nicht erlauben. Zumal nach dem Hinspiel-2:2 dann auch der direkte Vergleich mit Hof verloren wäre. Wie blickt der Weidener Coach auf dieses Traditionsduell? „Wir haben nach der Winterpause eine sehr gute Entwicklung genommen, stehen defensiv stabil und haben in den letzten drei Spielen kein Gegentor zugelassen. Gleichzeitig haben wir mit zehn Treffern auch offensiv gezeigt, dass wir wissen, wo das Tor steht. Uns ist aber bewusst, dass uns bei den Hofer Bayern ein sehr kampfbetontes Spiel gegen einen direkten Konkurrenten erwartet. Gerade mit Blick auf die Tabellensituation hat die Partie große Bedeutung. Wir wollen unsere Serie bestätigen und den nächsten Schritt machen“, führt Riester aus. Nach wie vor verletzt sind Christoph Sibler (Hand-Op) und Stefan Pühler (Reaktion im Knie). Erfreulich dagegen: Michael Lummer ist von seiner sechswöchigen Afrikareise zurückgekehrt. „Er wird uns nicht nur als Spieler, sondern auch als Typ bereichern“, freut sich Riester über die Rückkehr des Mittelfeldmotors.





Die SpVgg SV Weiden ist gut drauf und will das auch in Hof wieder unter Beweis stellen. – Foto: Werner Franken













Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach TSV Kornburg TSV Kornburg 16:00 live PUSH



Hinspiel: 1:0. Drei Siege in Folge können nicht nur die Weidener, sondern auch die Gebenbacher (6., 34) vorweisen. Der sicherlich beachtenswerteste dieser Siege war der jüngste in Eltersdorf. Mit einer saustarken Mannschaftsleistung kämpfte die Rühl-Truppe den Ligaprimus nieder. Tabellarisch hat sich die DJK erstmal aus dem Gröbsten herausgearbeitet, kann und will aber nicht nachlassen. Zu eng sind weiterhin die Abstände zwischen den Mannschaften. Der kniffligen Heimaufgabe gegen den TSV Kornburg (13., 28) blickt Gebenbachs Trainer Dominic Rühl so entgegen: „Mit Kornburg erwartet uns ein richtig dickes Brett, welches wir definitiv nicht am Tabellenplatz messen werden. Schaut man sich die Namen im Kader an, sollte das eigentlich ein Top-3-Team der Liga sein. Der ein oder andere Regionallist würde nach so einem Kader nur seine Finger lechzen. Von daher werden wir wieder über uns hinauswachsen müssen.“ Was das für die 90 Minuten heißt: „Wir brauchen die gleiche, wenn nicht sogar noch mehr Intensität und Power gegen den Ball als im letzten Spiel. Letztlich gilt es die Spannung hochzuhalten und den Coup der Vorwoche zu vergolden.“ Kadertechnisch dürfte sich nicht allzu viel ändern gegenüber dem Vorspiel. David Dujmovic und Lias Birle sollten im Normalfall wieder an Bord sein.





Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II ASV Neumarkt ASV Neumarkt 16:00 PUSH



Hinspiel: 1:3. Der Sportpark am Kaulbachweg ist Schauplatz eines spannenden Oberpfalz-Duells. Hier die U21 des SSV Jahn (8., 31), die blendend aus der Winterpause gekommen ist, vor Wochenfrist allerdings einen Rückschlag erlitt in Form der 0:1-Niederlage in Weiden. Dort der zuletzt spielfreie ASV Neumarkt (2., 43), der ohnehin gut in Form ist und mit zwei klaren Siegen ins neue Bayernliga-Jahr gestartet ist. „Der ASV Neumarkt spielt eine sehr gute Saison. Ich bin jedoch mit unserem Auftreten im Frühjahr sehr zufrieden; wir spielen mit viel Dynamik, hoher Intensität und Spielfreude. Unser Ziel gegen Neumarkt ist es, uns in diesen Bereichen weiter zu verbessern, unsere Grenzen zu verschieben und das Spiel zu gewinnen“, erklärt Regensburgs Übungsleiter Christoph Jank vor der Partie. Mit einem Heimsieg würde sich der Jahn II weiter Luft verschaffen im Abstiegskampf. Für dieses Vorhaben stehen Torjäger Fabian Ziegler (muskuläre Dysbalance) und Noa Rettich (Fußschmerzen) nicht zur Verfügung. Auf der anderen Seite können sich die Neumarkter „Adler“ im Aufstiegsrennen sowieso keinen Ausrutscher erlauben. Dementsprechend ist das klare Ziel, mit drei Punkten im Gepäck aus der Bezirks-Metropole heimzufahren.