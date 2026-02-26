Der ehemalige Profi Timo Reus trainiert beim SC Lahr vier Torhüter

Die Frühjahrssaison beginnt für den SC Lahr am Samstag in Bühlertal. Sein Torwarttrainer, Timo Reus, ist zuversichtlich, dass dem Verbandsliga-Tabellenzweiten erfolgreiche Wochen bevorstehen.
Beim SC Lahr hat der Trainerstab inzwischen immer öfter Luxusprobleme. Diese beschreibt man auch gerne mit dem Ausdruck "die Qual der Wahl". Beispielsweise ist es so auf der Position des Torhüters. Hier stehen Cheftrainer Sascha Schröder und seinen Kollegen in Jona Leptig und Eugen Sokolov zwei überaus starke Schlussmänner zur Verfügung. Damit ist aber noch gar nicht genug erzählt, denn den Kasten der Reserve des Vereins hütet in der Landesliga ein hochveranlagter junger Keeper namens Jona Bader, der früher oder später Leptig und Sokolov Konkurrenz machen könnte. Aber auch Bader sitzt bereits ein Talent im Nacken, der A-Jugend-Torhüter des SC Lahr, Samuel Hägele. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Bei der Reserve des FC 08 Villingen bestreitet der SV Niederschopfheim ein wichtiges Nachholspiel
Das Schlusslicht empfängt den Tabellenvorletzten: Im Verbandsliga-Kellerderby zwischen dem FC 08 Villingen II und dem SV Niederschopfheim geht es am Sonntag, 15.30 Uhr, um enorm wichtige Zähler. Angesichts der aktuellen Ereignisse auf der Welt verbietet sich eigentlich der Ausdruck "Schicksalsspiel", aber trotzdem ist jedem klar, dass der Verlierer der Begegnung in Villingen kaum mehr an den Klassenerhalt glauben darf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.