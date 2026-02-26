Der ehemalige Profi Timo Reus trainiert beim SC Lahr vier Torhüter

Seine ersten Erfahrungen als Torwarttrainer sammelte Timo Reus beim VfR Aalen. – Foto: Langer/Eibner (imago)

Beim SC Lahr hat der Trainerstab inzwischen immer öfter Luxusprobleme. Diese beschreibt man auch gerne mit dem Ausdruck "die Qual der Wahl". Beispielsweise ist es so auf der Position des Torhüters. Hier stehen Cheftrainer Sascha Schröder und seinen Kollegen in Jona Leptig und Eugen Sokolov zwei überaus starke Schlussmänner zur Verfügung. Damit ist aber noch gar nicht genug erzählt, denn den Kasten der Reserve des Vereins hütet in der Landesliga ein hochveranlagter junger Keeper namens Jona Bader, der früher oder später Leptig und Sokolov Konkurrenz machen könnte. Aber auch Bader sitzt bereits ein Talent im Nacken, der A-Jugend-Torhüter des SC Lahr, Samuel Hägele. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bei der Reserve des FC 08 Villingen bestreitet der SV Niederschopfheim ein wichtiges Nachholspiel