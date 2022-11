Der Dusiburger SV 1900 erlebte ein regelrechtes Debakel. – Foto: Riccarda Maszun

Der Duisburger SV 1900 geht mit 1:8 in Buschhausen unter Bezirksliga, Gruppe 5: Debakel am 13. Spieltag: An der Spitze bleibt der Mülheimer SV 07 erster Verfolger des VfB Speldorf.

In der Vorwoche hatte der Duisburger SV 1900 mit dem neuen Trainer Alessandro Vergaro gleich gewonnen und sich gegen den SC Buschhausen, der bislang in zwölf Spielen nur vier Punkte gesammelt hatte, Hoffnungen auf eine Fortsetzung gemacht. Doch daraus wurde nichts, ganz im Gegenteil. Der DSV 1900 erlebte in der Bezirksliga, Gruppe 5 ein Debakel, ging in Oberhausen mit 1:8 unter.