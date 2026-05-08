Der Druck steigt: Unterkochen muss gewinnen - und hofft auf Patzer

Die TSG Nattheim geht als Tabellenvierter mit 44 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach dem 1:2 beim FC Durlangen etwas gutzumachen. Zuvor hatte Nattheim mit dem 3:1 gegen den TSV Böbingen und dem 3:0 gegen den TV Neuler gezeigt, wie stabil diese Mannschaft sein kann. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II steht mit 36 Punkten auf Platz neun, reist aber mit Rückenwind an: Auf das 3:1 beim SSV Aalen folgte ein 4:2 gegen den TV Neuler. Für Nattheim ist es die Chance, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten; Hofherrnweiler-Unterrombach II kann mit einem weiteren Erfolg endgültig Ruhe in die Schlussphase bringen.

Der 1. FC Germania Bargau ist Fünfter mit 43 Punkten und muss nach dem 0:1 beim TSV Böbingen eine Reaktion zeigen. Zuvor hatte Bargau beim 2:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und beim 2:2 gegen den SSV Aalen gepunktet, doch im Kampf um die vorderen Plätze zählt nun jeder Ausrutscher doppelt. Die Sportfreunde Lorch stehen mit 15 Punkten auf Platz 16 und damit tief im Tabellenkeller, kamen zuletzt aber zu einem 3:3 gegen den TSV Böbingen, nachdem es zuvor ein 2:2 beim TV Neuler und ein 2:4 bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen gegeben hatte. Für Bargau ist es ein Pflichtspiel mit Fallhöhe, für Lorch eines jener Spiele, in denen nur ein überraschender Punktgewinn neue Energie geben kann.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SG Bettringen Bettringen TSV Böbingen Böbingen 15:00 PUSH

Die SG Bettringen steht mit 53 Punkten auf Platz zwei und bleibt nach dem 3:0 bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen sowie dem 2:1 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen voll im Rennen um die Meisterschaft. Der Rückstand auf die Sportfreunde Dorfmerkingen II beträgt zwei Punkte, allerdings hat Bettringen ein Spiel weniger als der Spitzenreiter absolviert. Der TSV Böbingen ist mit 24 Punkten Vierzehnter und damit unmittelbar in der gefährlichen Zone, kommt aber mit dem wertvollen 1:0 gegen den 1. FC Germania Bargau und dem 3:3 bei den Sportfreunden Lorch nach Bettringen. Der Favorit ist klar, doch Böbingen hat zuletzt bewiesen, dass es gerade jetzt nicht mehr leicht zu schlagen ist.

Der TSV Hüttlingen ist Zehnter mit 31 Punkten, verlor zuletzt aber zweimal knapp mit 0:1 bei der DJK Schwabsberg-Buch und zuvor 1:2 bei der TSG Schnaitheim. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen liegt mit 30 Punkten nur einen Zähler dahinter auf Rang elf und kommt nach dem 0:3 gegen die SG Bettringen sowie dem 1:2 beim 1. FC Germania Bargau ebenfalls mit Dämpfern in dieses Duell. Das Hinspiel war beim 4:2 der SG Heldenfingen/Heuchlingen eines der torreicheren direkten Duelle, entsprechend steckt auch im Rückspiel Brisanz. Beide Mannschaften bewegen sich oberhalb der Abstiegsränge, doch der Verlierer könnte die unruhigen Blicke nach unten wieder deutlicher spüren.

Die TSG Schnaitheim steht als Aufsteiger mit 25 Punkten auf Platz 13 und musste zuletzt beim 1:2 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II sowie beim 1:3 gegen den FV 08 Unterkochen zwei bittere Niederlagen hinnehmen. Die DJK Schwabsberg-Buch ist Sechster mit 43 Punkten, hat aber erst 24 Spiele bestritten und damit im oberen Tabellenbereich noch einiges in der eigenen Hand. Zuletzt gewann Schwabsberg-Buch 1:0 gegen den TSV Hüttlingen und 3:0 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, davor gelang ein 3:1 gegen den 1. FC Germania Bargau. Das Hinspiel endete deutlich mit 6:1 für die DJK Schwabsberg-Buch, weshalb Schnaitheim nicht nur Punkte braucht, sondern auch ein Zeichen der Widerstandskraft setzen will.

Die SGM Tannhausen/Stödtlen ist mit 19 Punkten Tabellenfünfzehnter und steht vor einer der schwersten Aufgaben dieser Schlussphase. Zwar war das 3:4 beim FV 08 Unterkochen zuletzt knapp, doch zuvor gab es ein 1:2 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und ein 1:2 gegen die SG Bettringen. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II führen die Tabelle mit 55 Punkten an und haben nach dem 2:1 gegen die TSG Schnaitheim sowie dem 4:1-Erfolg beim TSV Hüttlingen die passende Antwort auf das 1:3 bei der SG Bettringen gegeben. Für Tannhausen/Stödtlen geht es um dringend benötigte Zähler im Abstiegskampf, für Dorfmerkingen II um die Verteidigung der Spitzenposition.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen FV 08 Unterkochen Unterkochen 15:00 live PUSH