»Der Druck steigt«: Ist der Tag X bereits gekommen?

Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Die Stimmung ist gut nach dem Sieg am Wochenende. Neudrossenfeld waren immer knappe und umkämpfte Spiele. Wir freuen uns auf das letzte Heimspiel - und wollen die Saison mit einem Heimsieg abschließen."

Personal: Mario Baldauf, Martin Sautner und Tom Liebherr müssen zuschauen.

.Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Wir treffen auf die stärkste Offensive der Liga und habe in der Vergangenheit unsere Erfahrungen gemacht. Auch das Spielfeld ist eher ungewohnt. Es liegt also auf der Hand, dass wir sehr leidenschaftlich und diszipliniert verteidigen sowie spielen müssen, mit einem durchdachten Matchplan, wenn wir punkten wollen. Am besten dreifach, um noch einmal zu versuchen, an Regensburg in der Tabelle heran zu kommen. Ich bin gespannt, wie die Jungs das Spiel annehmen."

Personal: Zu den bekannten Ausfällen kommen Tobi Grüner (Finger) und Mikel Seiter (Handverletzung) hinzu.