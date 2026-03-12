Der Druck steigt für den FC 08 Villingen

"Wir brauchen nicht um den heißen Brei zu reden, das war kein optimaler Start." Matthias Uhing steht nicht auf Schönfärberei, Villingens Trainer stellt sich den harten Fakten. Und die weisen seit seiner Amtsübernahmen nur ein Remis und zwei Niederlagen aus. Das ist definitiv nicht das, was sich die Nullachter erhofft haben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.