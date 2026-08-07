Für Yildirim ist der Saisonstart schon jetzt ein Höhepunkt. „Wir im Verein freuen uns natürlich sehr, dass es jetzt endlich losgeht mit der Bezirksliga-Saison. Das ganze startet für uns natürlich mit einem absoluten Highlight“, sagt er. Als Nachbarschafts-Duell erwartet er reges Interesse: „Ich denke, es werden viele Zuschauer kommen. Die Zuschauer können sich auf ein spannendes Spiel freuen.“

Personell gibt es bei den Gastgebern nur eine offene Frage, dafür eine gewichtige: Topstürmer Dustin Hoffmann hatte sich nach dem Spiel gegen Goslar am Knie verletzt. Seit vergangenem Freitag ist er mit leichtem Lauftraining zurück im Trainingsbetrieb, am Mittwoch absolvierte er bereits Teile des Mannschaftstrainings. Yildirim kündigte einen weiteren Belastungstest an: „Heute soll natürlich für ihn nochmal ein Härtetest anstehen, dann werden wir schauen, zu was es am Ende reicht.“ Ob der Stürmer von Beginn an auflaufen kann, bleibt damit zunächst offen. Sicher ist aber dass die Gäste auch ohne ihn sich nicht kampflos geschlagen geben werden.

Zum Gegner sagt Yildirim: „Sülbeck ist der Landesliga-Absteiger, der wird natürlich nach Einbeck kommen, um das Spiel gewinnen zu wollen.“ Einbeck selbst gehe aber selbstbewusst in die Partie, auch gestützt durch ein starkes Pokalspiel gegen Weende: „Wir haben letzte Woche gegen Weende ein absolutes Top-Spiel abgeliefert, haben leider unverdient verloren, weil wir eine Vielzahl an Chancen liegen lassen haben, aber haben nichtsdestotrotz ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Somit ist die Pokalreise für Einbeck in der ersten Runde vorbei, in der Liga haben sie aber nun die Möglichkeit ihre ungenutzten Chancen in Tore umzuwandeln und es noch besser zu machen.

Die Erwartungshaltung an den Gast fasst er klar zusammen: „Der Druck liegt ganz klar bei Sülbeck. Die wollen einen guten Saisonstart hinlegen, die sind der Absteiger aus der Landesliga und wir sind halt der Aufsteiger. Dementsprechend schauen wir mal, zu was es am Ende reichen wird.“

Angepfiffen wird am Sonntag, den 09.08.2026, um 15:00 Uhr.