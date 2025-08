Der Druck liegt beim Gegner: SpVgg Kammerberg geht als Außenseiter in das Duell mit Garching

Nach dem missglückten Auftakt gegen den FC Gerolfing wartet auf die SpVgg Kammerberg am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord eine hohe Hürde: Die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu ist am Freitagabend (20 Uhr) beim VfR Garching zu Gast.

Heute, 20:00 Uhr VfR Garching VfR Garching SpVgg Kammerberg Kammerberg 20:00 PUSH

Kammerberg – Zwar startete auch Garching mit einer Enttäuschung in die neue Saison, denn beim 1:3 in Moosinning ließ der VfR über weite Strecken die Durchschlagskraft vermissen. Medeleanu warnt dennoch vor der Qualität des Gegners: „Wir treffen auf einen Aufstiegskandidaten. Sie haben eine gute Mannschaft mit in der Region bekannten Namen.“ Die Kammerberger sind sich der Schwere der Aufgabe bewusst – wollen sich aber keineswegs verstecken: „Wir fahren mit einem 18-Mann-Kader hin und werden alles versuchen, um zu punkten.“