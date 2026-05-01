„Der Druck liegt bei Heeseberg"

Wenn der Tabellenzehnte FC Heeseberg (27 Punkte) am Sonntag den Tabellen-15. SV Teutonia Groß Lafferde (7 Punkte) empfängt, spricht die Ausgangslage auf den ersten Blick deutlich für die Gastgeber. Heeseberg konnte zuletzt mit einem 2:0-Erfolg bei SV Arminia Vechelde sowie einem 2:2 bei SV Lauingen-Bornum Selbstvertrauen sammeln und seine Punktausbeute weiter verbessern. Ganz anders die Situation bei den Gästen: Groß Lafferde rangiert mit deutlichem Abstand am Tabellenende und hat weiterhin große Schwierigkeiten, konstant konkurrenzfähig zu sein. Das jüngste 2:2 gegen TSV Schwicheldt zeigte zwar Moral, änderte jedoch nichts an der prekären Gesamtsituation.

Trainer Christian Baethge mahnt trotz der klaren Tabellenkonstellation zur Konzentration: „Für das Wochenende wird es wichtig sein, Ruhe zu bewahren und Lafferde unser Spiel aufzuzwingen und unsere Chancen zu verwerten.“ Nach zuletzt stabileren Auftritten liegt der Fokus darauf, die eigene Spielidee konsequent umzusetzen und die sich bietenden Möglichkeiten effizient zu nutzen. Gerade im Heimspiel gegen das Schlusslicht erwartet Baethge eine kontrollierte und dominante Leistung seiner Mannschaft.