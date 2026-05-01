Wenn der Tabellenzehnte FC Heeseberg (27 Punkte) am Sonntag den Tabellen-15. SV Teutonia Groß Lafferde (7 Punkte) empfängt, spricht die Ausgangslage auf den ersten Blick deutlich für die Gastgeber. Heeseberg konnte zuletzt mit einem 2:0-Erfolg bei SV Arminia Vechelde sowie einem 2:2 bei SV Lauingen-Bornum Selbstvertrauen sammeln und seine Punktausbeute weiter verbessern.
Ganz anders die Situation bei den Gästen: Groß Lafferde rangiert mit deutlichem Abstand am Tabellenende und hat weiterhin große Schwierigkeiten, konstant konkurrenzfähig zu sein. Das jüngste 2:2 gegen TSV Schwicheldt zeigte zwar Moral, änderte jedoch nichts an der prekären Gesamtsituation.
Trainer Christian Baethge mahnt trotz der klaren Tabellenkonstellation zur Konzentration: „Für das Wochenende wird es wichtig sein, Ruhe zu bewahren und Lafferde unser Spiel aufzuzwingen und unsere Chancen zu verwerten.“
Nach zuletzt stabileren Auftritten liegt der Fokus darauf, die eigene Spielidee konsequent umzusetzen und die sich bietenden Möglichkeiten effizient zu nutzen. Gerade im Heimspiel gegen das Schlusslicht erwartet Baethge eine kontrollierte und dominante Leistung seiner Mannschaft.
Personalsorgen prägen Lafferder Vorbereitung
Beim SV Teutonia Groß Lafferde stellt sich die Lage deutlich schwieriger dar. Kapitän Tim Paul beschreibt die angespannte Personalsituation ausführlich: „Zwei, drei Leute sind privat verhindert.“
Zudem seien bereits zuletzt angeschlagene Spieler zum Einsatz gekommen, ergänzt durch Akteure, „die eigentlich nicht zum ersten Aufgebot gehören“. Entsprechend unsicher ist die Kaderplanung für das Auswärtsspiel: „Wir basteln jetzt daran, für Sonntag in Heeseberg irgendwie einen Kader auf die Beine zu stellen.“
So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Dennoch sieht Paul eine mögliche Chance in der Rollenverteilung: „Der Druck liegt bei Heeseberg, gerade zu Hause gegen den Tabellenletzten müssen sie gewinnen. Da liegt unsere Chance.“ Ziel sei es, „den Gegner möglichst lange zu ärgern und dann noch etwas Zählbares mitzunehmen“.
Das Hinspiel entschied der FC Heeseberg deutlich mit 4:0 für sich. Kaletta, Nabel, Maushake und Inasaridze trafen für die Heeseberger, die ihre Überlegenheit konsequent ausspielten.
Auch im Rückspiel deutet vieles auf eine klare Rollenverteilung hin. Dennoch wird entscheidend sein, ob Heeseberg seiner Favoritenrolle gerecht wird – oder ob Groß Lafferde trotz widriger Umstände erneut Widerstand leisten kann.