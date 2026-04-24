Der Druck des Zweiten

– Foto: Lorena Pietler

Die SG 74 Hannover bleibt Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II dicht auf den Fersen und geht mit Rückenwind in das Heimspiel des 28. Spieltags. TuS Davenstedt reist nach einem deutlichen Sieg mit gestärktem Selbstvertrauen an.

Manchmal verdichtet sich ein Aufstiegsrennen in Spielen, die auf dem Papier klar erscheinen. Für die SG 74 Hannovergilt das vor dem Duell mit TuS Davenstedt in besonderem Maße. Mit 54 Punkten liegt Hannover nur einen Zähler hinter der Spitze – jeder Ausrutscher könnte im Saisonendspurt entscheidend sein.

Der jüngste Auftritt spricht allerdings für die Gastgeber. Beim 5:1-Auswärtssieg in Altwarmbüchen demonstrierte die SG 74 ihre offensive Durchschlagskraft und untermauerte mit nun 81 erzielten Treffern ihre Rolle als torgefährlichstes Team der Liga.