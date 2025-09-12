– Foto: Siegfried Strzys

Der dritte Streich: Spannung pur in der Bezirksliga Eicherscheid will Serie ausbauen – Mariadorf bangt mit Rumpfteam

Der 3. Spieltag bringt Derby-Fieber, Titelduelle und erste Weichenstellungen im Tabellenkeller.

Freitagabend-Derby in Erkelenz Derby unter Flutlicht: Sowohl Erkelenz als auch Aufsteiger Kuckum warten nach zwei Niederlagen auf den ersten Zähler.

Erkelenz-Trainer Pascal Thora gibt sich kämpferisch: „Freitagabend, Flutlicht, Stadion, Derby, viele Zuschauer. Wer da keine Lust hat, ist fehl am Platz! Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, aber wir wissen, dass Kuckum kein leichter Gegner ist, den wir niemals unterschätzen werden. Dennoch gehen wir mit genügend Selbstbewusstsein ins Derby und wollen endlich die ersten Punkte in der Meisterschaft, um keinen Fehlstart hinzulegen.“

Bahnhofstraße im Derby-Fieber Beide Teams stehen mit jeweils nur einem Punkt im Tabellenmittelfeld, der Druck steigt. Oidtweiler will vor heimischer Kulisse ein Ausrufezeichen setzen, Mariadorf muss ein halbes Lazarett ersetzen. Trainer Sven Schalge freut sich auf den Abend: „Spiele freitagsabends in Oidtweiler sind immer etwas Besonderes! Dazu noch ein Derby, ich hoffe, dass unsere Zuschauer zahlreich erscheinen und für eine tolle Atmosphäre an der Bahnhofstraße sorgen. Ich freue mich auf das Spiel!“ Mariadorf-Trainer Mirko Braun dagegen sieht dunkle Wolken: „Zurzeit ist die Planung auf das kommende Spiel eher ein gruseliger, schlechter Thriller. Uns fehlen unter anderem mit Willms, Nico Dautzenberg gleich acht Stammspieler! Das kann keine Mannschaft in der Bezirksliga kompensieren, und wir werden es schwer haben, die nächsten Wochen zu punkten. Wenn wir dann irgendwann wieder komplett sind, werden wir die nötigen Punkte holen, um einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen.“

Richtungsweisendes Duell in Würselen Ein Spiel mit Signalwirkung für beide Teams: Würselen wartet noch auf den ersten Sieg, Roetgen hat nach nur einem Spiel ebenfalls noch null Punkte auf dem Konto. Roetgen-Trainer Jerome Janßen macht die Bedeutung deutlich: „Das Spiel gegen Würselen wird schon richtungsweisend sein. Nach der heftigen, aber auch in der Höhe verdienten Niederlage im ersten Spiel müssen wir jetzt punkten. Unser Ziel ist es, bereits in der Hinrunde so viele Punkte wie möglich zu holen, und damit wollen wir Sonntag anfangen. Dennoch wissen wir um die enorme Stärke von Würselen. Ich denke, dass es ein offenes Spiel wird, und am Ende wird die Mannschaft als Gewinner vom Platz gehen, die an dem Tag mehr Einsatz, Kampf und Wille aufbringt.“ Auch VfR-Coach Massimo Damköhler rechnet mit einem Geduldsspiel: „In erster Linie ist es natürlich schwer, Roetgen einzuschätzen, da sie am ersten Spieltag direkt das Eifel-Derby gegen Eicherscheid hatten. Ich glaube, jede Begegnung gegen Eicherscheid muss man gesondert sehen, weil Eicherscheid für mich einer der Top-Zwei-Favoriten in der Liga dieses Jahr sein wird. Letzte Woche hatte Roetgen Pause. Wir haben gegen Konzen unglücklich verloren, deswegen ist es schwer einzuschätzen. Ich erwarte ein sehr enges Spiel, was wahrscheinlich in Nuancen entschieden wird. Roetgen hat mit Ferhat Akar einen sehr abschlussstarken Stürmer, der zwischen zehn und 15 Tore machen kann. Von daher erwarte ich ein enges Spiel, das eventuell mit ein, zwei Chancen entschieden werden kann. Wir müssen von der ersten Sekunde an da sein und dürfen die erste Halbzeit nicht verpennen.“