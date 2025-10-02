Der dritte Streich in Folge?

Zwei Siege in Serie, sechs Punkte gegen starke Gegner – der VfR Bad Lobenstein hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit viel Rückenwind geht es nun ins Heimspiel gegen den SV SCHOTT Jena II. Auf dem Papier spricht die Ausgangslage für den VfR, doch Trainer Riccardo Aust warnt eindringlich davor, den kommenden Gegner aus dem Tabellenkeller zu unterschätzen.

„Die Stimmung ist aktuell natürlich sehr gut. Ich hoffe, wir können dieses Gefühl in die kommenden Wochen hineintragen. Entscheidend war zuletzt vor allem unsere mannschaftliche Geschlossenheit. Jeder hat inzwischen verstanden, wie wir Fußball spielen wollen, und setzt diese Philosophie konsequent um. Alle hängen sich voll rein – das merkt man nicht nur am Spieltag, sondern auch im Training. Jeder hat den Anspruch, sich individuell zu verbessern. Genau das macht uns gerade stark“, lobt Aust die Entwicklung seiner Mannschaft und freut sich darüber, dass seine Spielidee immer mehr Früchte trägt.

Dass der Saisonstart insgesamt in Ordnung ist, stellt der VfR-Coach außer Frage. Dennoch sieht er reichlich Potenzial nach oben: „Natürlich geht es immer besser und am liebsten hätte ich jedes Spiel gewonnen. Aber das geht nun mal nicht. Wir haben unsere Spielidee in den vergangenen Wochen etwas angepasst und stärker auf die Mannschaft zugeschnitten. Von Spiel zu Spiel wurde das besser umgesetzt. Ich bin sicher, dass wir diesen Prozess weiter positiv entwickeln können. Unser Ziel ist klar: Wir wollen im oberen Tabellendrittel landen – und auf jeden Fall besser abschneiden als in der letzten Saison.“ Somit ist die Marschroute für den VfR Bad Lobenstein ziemlich klar definiert und lässt auf vielversprechende Wochen hoffen.

Nötiger Respekt

Mit SCHOTT Jena II reist nun eine Mannschaft nach Bad Lobenstein, die aktuell am Tabellenende steht. Doch genau darin liegt für Trainer Riccardo Aust die Gefahr: „Die Liga ist sehr ausgeglichen und jeder kann hier jeden schlagen. Mit einem einzigen Sieg kann man sofort wieder im Mittelfeld landen. Zweite Mannschaften sind sowieso schwer einzuschätzen. Letzte Saison hat SCHOTT bei uns ein richtig starkes Spiel gemacht. Deshalb sind alle gewarnt. Ich habe der Mannschaft im Training klar gemacht, dass wir den Gegner keinesfalls unterschätzen dürfen. Wir brauchen wieder genau die Tugenden, die uns in den letzten beiden Partien ausgezeichnet haben: Geschlossenheit, Wille und klare Umsetzung unserer Spielidee.“ Mit den bewährten Tugenden möchte Bad Lobenstein den nächsten Dreier einfahren und sich weiter an das angepeilte obere Tabellendrittel heranschieben.