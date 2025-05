Der dritte Rüdesheimer Anlauf

WINZENHEIM/RÜDESHEIM. Es ist das Finale zwischen den „Endspielen“. Der Bad Kreuznacher Kreispokal-Showdown am Mittwoch ab 19 Uhr in Seibersbach ist eingebettet in ein äußerst spannendes Aufstiegsrennen in der Fußball-A-Klasse. Ein Finalist ist der TuS Winzenheim, der am Sonntag die Meisterschaft gefeiert hat. Sein Widerpart, der VfL Rüdesheim, hat nach dem Kreispokal und dem unspektakulären A-Klassen-Kehraus kommendes Wochenende im Juni noch die Aufstiegsendspiele Richtung Bezirksliga gegen den Birkenfeld-Vize vor der Brust.