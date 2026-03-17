Der dritte Anlauf: SF Baumberg rechnen mit Punkten gegen den KFC

Nun soll es aber wirklich klappen: Nach dem 23. Oberliga-Spieltag wird das ersehnte und brisante Nachholspiel des ersten Rückrunden-Spieltags zwischen den Sportfreunden Baumberg (SFB) und dem KFC Uerdingen am Mittwochabend nachgeholt (19.30 Uhr, Am Kielsgraben). Die Partie fiel am 1. Februar den Witterungsverhältnissen zum Opfer, bevor der für den 4. März angesetzte Vergleich der Traditionsvereine aufgrund eines Defektes an der Bewässerungsanlage abgesagt wurde.
Diesmal findet das Duell erstmals auf dem Naturrasen im neuen Baumberger Stadion statt, wo die stark ersatzgeschwächten Gastgeber dem Favoriten wie im Hinspiel (1:1) starke Gegenwehr leisten und als Neunter mit 30 Punkten zusätzliche Zähler einfahren möchten. Die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi landete am vergangenen Sonntag im Stadtduell beim 1. FC Monheim ein verdientes 1:1-Unentschieden und führt demnach die untere Tabellenhälfte mit einem Vorsprung von vier Zählern vor dem ersten Abstiegsplatz an.
Im Monheimer Rheinstadion feuerten die verletzten Spieler Ben Nilson, Timo Hölscher, Robin Schnadt, Farhan Ghaznawi, Bilal Sezer, Ben Harneid, Denis Sitter und Tim Knetsch ihre Teamkameraden von der Tribüne aus an. Batuhan Özden befand sich wegen einer Knieverletzung auf Krücken und meinte zur Halbzeitpause des Derbys: „Wir holen am Mittwochabend mindestens einen Punkt gegen den KFC. Im Idealfall werden wir den zweiten Heimsieg in Folge einfahren. Die nachgerückten Jungs leisten einen tollen Job und sind super drauf.“
Der Außenstürmer war zur Winterpause nach einer kurzen KFC-Episode wieder nach Baumberg zurückgekehrt und hatte vor seiner aktuellen Verletzung hervorragende Offensivarbeit geleistet. „Ich hoffe, dass ich spätestens in vier Wochen wieder ins Training einsteigen kann“, ließ Özden nun wissen.
Auch die Führungsspieler Harneid und Hölscher zeigten sich während des Stadtderbys unisono optimistisch: „Die Jungs sind heiß und werden es diese Woche richten.“ Fitness-Trainer Sebastian Handke verwies auf seine Rechnung: „Wir holen in dieser Woche sieben Punkte, weil sich die Spieler in einem topfitten Zustand befinden.“
Allerdings mussten mit Haruto Idoguchi und Al-Hassan Turay erneut zwei Spieler verletzungsbedingt in Monheim den Platz verlassen – außerdem sah Kapitän Louis Klotz zum dritten Mal in der laufenden Saison die Gelb-Rote Karte. Insofern fehlt El Halimi gegen den ehemaligen Bundesligisten und DFB-Pokalsieger eine komplette Elf. Trotzdem zeigt er sich kämpferisch: „Wir wollen mit dem neunten Saisonsieg wichtige Punkte zur magischen 40-Punkte-Marke holen. Hierfür werden die jungen Spieler um die Routiniers Daniel Schwabke, Sertan Yigenoglu, Robin Hömig und Burak Gencal alles geben. Der zuvor verletzte André Mandt hat in Monheim auf die Zähne gebissen und ist auch vorangegangen.“
Der SFB-Coach verweist auf seine überaus intakte Einheit, die beim Stadtrivalen über eine Viertelstunde in Unterzahl aufopferungsvoll gekämpft hatte, und lobt seinen dort starken Torwart: „Schwabi erlebt derzeit seinen dritten Frühling. Er dirigiert insbesondere die hintere Kette. Gegen die Uerdinger dürfen wir nur wenige Lücken zulassen, müssen kurze Abstände halten und von der ersten Minute wie in Monheim hellwach sein.“ So sollen die Punkte im neuen Stadion der SFB bleiben.
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