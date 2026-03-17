Der dritte Anlauf: SF Baumberg rechnen mit Punkten gegen den KFC

Allerdings mussten mit Haruto Idoguchi und Al-Hassan Turay erneut zwei Spieler verletzungsbedingt in Monheim den Platz verlassen – außerdem sah Kapitän Louis Klotz zum dritten Mal in der laufenden Saison die Gelb-Rote Karte. Insofern fehlt El Halimi gegen den ehemaligen Bundesligisten und DFB-Pokalsieger eine komplette Elf. Trotzdem zeigt er sich kämpferisch: „Wir wollen mit dem neunten Saisonsieg wichtige Punkte zur magischen 40-Punkte-Marke holen. Hierfür werden die jungen Spieler um die Routiniers Daniel Schwabke, Sertan Yigenoglu, Robin Hömig und Burak Gencal alles geben. Der zuvor verletzte André Mandt hat in Monheim auf die Zähne gebissen und ist auch vorangegangen.“

Der SFB-Coach verweist auf seine überaus intakte Einheit, die beim Stadtrivalen über eine Viertelstunde in Unterzahl aufopferungsvoll gekämpft hatte, und lobt seinen dort starken Torwart: „Schwabi erlebt derzeit seinen dritten Frühling. Er dirigiert insbesondere die hintere Kette. Gegen die Uerdinger dürfen wir nur wenige Lücken zulassen, müssen kurze Abstände halten und von der ersten Minute wie in Monheim hellwach sein.“ So sollen die Punkte im neuen Stadion der SFB bleiben.

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