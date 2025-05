Der dritte Absteiger steht fest – Neuhof schaut nach Dörnberg

Die SG Bronnzell ist nach einer 0:1-Niederlage bei der SG Eiterfeld/Leimbach endgültig abgestiegen. Ein Kontertreffer von Samuel Hildebrand in der 77. Minute zerstörte die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt, nachdem die Gäste zuvor alles nach vorne geworfen hatten. Für Bronnzell endet damit eine dreijährige Verbandsliga-Zugehörigkeit – mit viel Frust und der Erkenntnis, dass die Punkte vor allem in der schwachen Hinrunde liegen gelassen wurden.

Barockstadt-Reserve bestraft Neuhofs Offensivdrang

In einem intensiven Spiel auf Augenhöhe unterlag der TSV Wabern der SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach mit 2:3 – und das ausgerechnet im letzten Heimspiel von Vereinsikone Fabian Korell. Der scheidende Torjäger scheiterte kurz vor seiner Auswechslung am Gäste-Keeper, ehe Maxim Sawitzki in der Nachspielzeit den Lucky Punch für die SG setzte. Zuvor hatten beide Teams mit viel Offensivdrang für ein unterhaltsames Spiel gesorgt, in dem sich letztlich die größere Kaltschnäuzigkeit durchsetzte.

Der Meister zeigen noch einmal Klasse