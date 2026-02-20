Der Dribbelkönig aus der Vulkaneifel

Nach dem souveränen Aufstieg in der vergangenen Saison gibt es für Lukas Duvivier (Mitte) und seine Teamkollegen auch in dieser Spielzeit viel Grund zur Freude: Der Aufsteiger überwintert auf einem starken siebten Platz. – Foto: Sebastian Schwarz

Er zählt zu den schnellsten Flügelstürmern der Bezirksliga West und überzeugt aktuell mit neun Treffern in 16 Einsätzen für die SG Wiesbaum/Berndorf/Hillesheim/Walsdorf. Damit ist Lukas Duvivier bester Torschütze seines Teams, das im vergangenen Sommer in die Bezirksliga aufgestiegen ist und derzeit einen starken siebten Platz belegt.

Der Durchbruch gelang dem heute 22-jährigen Offensivspieler in der A-Liga-Saison 2022/23, als er in 20 Partien zehn Treffer erzielte. Im Vorjahr war der schnelle Außenstürmer mit 13 Toren und zwölf Vorlagen maßgeblich am Aufstieg beteiligt. „Meine Antrittsschnelligkeit auf den ersten Metern verschafft mir oft Vorteile gegenüber den Außenverteidigern. Wenn ich von außen nach innen ziehe und ins Eins-gegen-eins komme, wird es meist gefährlich“, beschreibt Duvivier seine Stärken. Seine Dribblings sind spektakulär, doch er ordnet seine Leistungen realistisch ein: „Klar, ich hätte noch deutlich mehr Tore machen können und habe zu viele gute Chancen ausgelassen. Da muss ich effizienter werden und darf vor dem Tor nicht so viel nachdenken.“

In der E-Jugend machte Duvivier unter dem Trainertrio Wolfgang Trierscheid, Alexander Schorn und John Cole seine ersten Schritte im organisierten Fußball. Später spielte der talentierte Angreifer unter Rainer Bauer (Zilsdorf) und dem Ende August vergangenen Jahres im Alter von nur 56 Jahren verstorbenen Frank Jonas durchgehend in der B- und A-Jugend-Bezirksliga. „Schon in der A-Jugend habe ich überdurchschnittlich viele Tore geschossen, sodass ich keine Anpassungsprobleme in meinem ersten Seniorenjahr hatte“, blickt der gebürtige Gerolsteiner, der bei seinen Eltern in Berndorf lebt, zurück.