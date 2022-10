Überraschend klar gewann der SC Eschenbach (rotes Trikot) das Nachbarderby gegen die "Schwarz-Weissen" aus Kemnath. – Foto: Dagmar Nachtigall

Der Dreikampf an der Tabellenspitze geht unverändert weiter Die drei das Klassement anführenden Mannschaften haben am Wochenende - wie erwartet - nichts liegen lassen.

Keine Blöße gab sich das Führungsduo der Kreisklasse West am ersten Rückrundenspieltag. Sowohl Primus SV Hahnbach II (1./37 - 1:0 bei den Ostlern), als auch der FC Edelsfeld (2./34 - 2:1 im Landkreisderby gegen Etzelwang) und schließlich der FC Kaltenbrunn (3./34 - 4:1 in Ebnath) holten den erwarteten Dreier und kämpfen unverändert eng aneinander um die ganz vorderen Ränge. Nichts zu erben gab es für die Tabellenschlußlichter am Wochenende, deren Lage bleibt dadurch weiter sehr ernst. Sowohl die SpVgg Neustadt am Kulm (14./6 - 0:2 gegen Neusorg), als auch die SG Sorghof (13./7 - 1:4 in Grafenwöhr) und letztlich Kreisligaabsteiger DJK Ebnath (12./11 - 1:4 gegen Kaltenbrunn) zogen den Kürzeren und standen nach neunzig Minuten mit leeren Händen da.

Eine doch überraschend klare Geschichte stellte das Nachbarduell für den SC dar, ein 5:0 war sicher nicht unbedingt zu erwarten gewesen im Derby. Dabei war eigentlich schon zum Pausentee die Messe gelesen, denn Artur Quast, Daniel Hütter und Elias Schug trafen für die Gastgeber und stellten die Weichen damit schon nach 45 Minuten auf Sieg. Reinhold Quast und Valentin Schieder durften sich dann in Abschnitt 2 als weitere Torschützen feiern lassen. Während SC Coach Hemminger von einem richtig starken Spiel, in dem die Seinen schönen Fußball gespielt und sich mit sehr schön heraus gespielten Toren belohnt hätten, fiel das Urteil über die eigene Leistung bei den Gästen fast schon vernichtend aus: „Kampflos, willenlos, eine peinliche Vorstellung". Tore: 1:0 Artur Quast (11.), 2:0 Daniel Hütter (28.), 3:0 Elias Schug (39.), 4:0 Reinhold Quast (52.), 5:0 Valentin Schieder (76.) - Schiedsrichter: Richard Kellerhals - Zuschauer: 75

Einen wichtigen Heimsieg feierte die Heimelf gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Marcello Siemski sorgte per Strafstoß für eine frühe Führung brachte, die die Gäste aber nach fast einer halben Stunde durch Keanu Schöneich ausgleichen konnten. Ein Eigentor durch Deandre Choice und eine Rote Karte für Daniel Winter läutete kurz vor dem Seitenwechsel dann das "Unheil" für die Gäste ein. Die numerische Überzahl nutzten die Gastgeber dann, um die Partie mit zwei weiteren Toren durch Xavier Siemski und Patrick Hutzler klar zu entscheiden. Tore: 1:0 Marcello Siemski (8./Strafstoß), 1:1 Keanu Schöneich (27.), 2:1 Deandre Choice (37./Eigentor), 3:1 Xavier Siemski (54.), 4:1 Patrick Hutzler (80.) - Schiedsrichter: Stephan Meier - Zuschauer: 50 - Platzverweis: Rot für Daniel Winter (45./SG)

Individuelle Fehler begünstigten den Sieg der Gäste, berichtete DJK-Coach Oliver Drechsler nach der Partie, zudem wäre der erste Treffer aus klarer Abseitsposition erzielt worden. Zum Spielverlauf: Fermin Wences traf vor dem Seitenwechsel zweimal für das Team von Trainer Markus Berft, der mit einer 2:0-Führung im Rücken und sehr zufrieden mit seiner Mannschaft in die Kabinen ging. Zu allem Unglück für die Heimelf verletzte Torwart Manuel Schmid, daraufhin musste ein Feldspieler ins Gehäuse. Dennoch kamen die Hausherren verbessert aufs Spielfeld zurück, kassierten aber früh durch Tiago Souza den entscheidenden Rückschlag. In der 70. Spielminute erhöhte der Rangdritte sogar auf 0:4 durch Jesus Aparicio, dennoch gaben die Hausherren nicht auf. Dominik Plannerer konnte nach 80 Minuten dann wenigstens den Ehrentreffer erzielen. Seine Ergänzungsspieler hätten ihre Aufgabe richtig gut gemacht, es wäre wiederum eine geschlossene Teamleistung gewesen, so Gästetrainer Markus Berft nach der Partie im Fichtelgebirge. Tore: 0:1 und 0:2 Fermin Wences (10./15.), 0:3 Tiago Souza (55.), 0:4 Jesus Aparicio (70.), 1:4 Dominik Plannerer (80.) - Schiedsrichter: Walter Aufschläger - Zuschauer: 55

Eine Überraschung stand für die Ostler gegen den Spitzenreiter im Bereich des Möglichen. Der Primus ging durch einen aus FC-Sicht diskussionswürdigen Strafstoß nach etwas mehr als eine Viertelstunde durch Simon Dehling in Front, danach hielt die Heimelf dagegen und kam auch zu Einschußmöglichkeiten. Im zweiten Abschnitt wurde die Partie härter und hektischer, drei Spieler erhielten eine Zehn-Minuten-Strafe, außerdem musste der Unparteiische insgesamt fünfmal den "Gelben Karton" ziehen. Fast mit dem Schlußpfiff wäre den Ostlern dann fast noch der Ausgleich gelungen, doch klatschte das Spielgerät an den Pfosten. Am Ende stand ein denkbar knapper Sieg für den Spitzenreiter zu Buche. Tor: 0:1 Simon Dehling (17./Strafstoß) - Schiedsrichter: Lorenz Zwick - Zuschauer: 57 - Zeitstrafen: 10 Minuten für Martin Wawersig (57.) und Simon Heller (89./beide SVH), sowie für Florian Gillitzer (66./FC Ost).

Große Erleichterung herrschte nach 90 Minuten beim SVR, der trotz etlicher Ausfälle einen überraschend klaren Sieg gegen stärker eingeschätzte Gäste landete. Leicht überlegen gestaltete die Wegmann-Truppe den ersten Spielabschnitt und belohnte sich dabei durch den Führungstreffer durch brachte Benjamin Schmid in der 16. Minute. Danach sahen die Fans Chancen hüben wie drüben. Kurz vor der Pause noch ein Schockmoment für die Heimelf, als ein Freistoß von Marius Göhl nur an die Querstange prallte. In Hälfte zwei überzeugten die Hausherren dann durch eine effiziente Chancenverwertung. Jens Wegmann, Markus Hecht und Marcel Bagdahn schraubten das Ergebnis auf ein hohes 4:0, ehe Pressath durch Julian Neidl per Abstauber den Ehrentreffer markierte. Den Schlusspunkt durfte dann der eingewechselte Lukas Kuhbander setzen, der mit seinem ersten Ballkontakt eine Gallitzdörfer-Ecke zum 5:1-Endstand einköpfte. Tore: 1:0 Benjamin Schmid (16.), 2:0 Jens Wegmann (54.), 3:0 Markus Hecht (70.), 4:0 Marcel Bagdahn (77.), 4:1 Julian Neidl (79.), 5:1 Lukas Kuhbandner (87.) - Schiedsrichter: Michael Barnert - Zuschauer: 100

Mit einem "Miniaufgebot" von nur zwölf Spielern startete die SpVgg in dieses Match und verlegte sich vom Anpfiff weg erst einmal darauf, "Unheil" vom eigenen Tor abzuwenden. Der Plan ging zunächst auf, ging es doch mit einem 0:0 in die Kabinen. Nach dem Wechsel fungierte dann Constantin Wedlich per Freistoß zum "Dosenöffner" für die Gäste. Die große Chance zum Ausgleich ließ die Heimelf dann liegen, als ein Strafstoß nur an die Querlatte klatschte, im Übrigen schon der dritte Elfmeter in Folge, den die SpVgg nicht verwandeln konnte. Kurz vor Schluß legte dann erneut Constantin Wedlich per Kopfball endgültig den Deckel auf den eingeplanten Auswärtssieg für den SVN. Tore: 0:1 und 0:2 Constantin Wedlich (61./88.) - Schiedsrichter: Noah Parusel - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Lukas Pöllath (90.+1, SpVgg)