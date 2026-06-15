Der dreifache Menge

Damit erlitten die Hausherren den zweiten Abstieg innerhalb eines Jahres. Arnstadts Trainer Martin Hauswald nutzte diese Partie um einige personelle Umstellungen vorzunehmen, und den einen oder anderen Spieler auf ungewohnten Positionen zu testen.
BERICHT von Uwe Vester // SV 09 Arnstadt
Auch in dieser ungewohnten Konstellation waren die Gäste klar überlegen und hätten auch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Auch wenn die Luft etwas raus war und die Partie nicht mehr so intensiv geführt wurde, bemühten sich beide Mannschaften das Spiel seriös zu gestalten, kein Ballgeschiebe zu veranstalten, und auf Torejagd zu gehen. Erstaunlich die Leistung Brooklyn Menges, der als Sturmspitze dreimal traf und seine Abschlußqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte. Nach einem langen Ball Norman Kochs, umkurvte Menge den Geraer Keeper und schob zur Führung ein (29.). Den Ausgleich erzielte Florian Schubert mit einem Distanzschuß (41.).
Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang Ben-Luca Kunz die erneute Führung, als er nach Zuspiel Max Seimls aus Nahdistanz vollendete (47.). Mit einem an Anton Lvov verwirkten Foulelfmeter markierte Julian Knoll sein erstes Feldtor (53.). Durch einem Kopfball nach Flanke verkürzte Marcel Kiessling noch einmal (74.), bevor Brooklyn Menge zum Abschluß einen Doppelpack schnürte. Erst traf er per Direktabnahme nach Niklas Hoffmanns Vorarbeit (79.), dann schob er nach Kombination freistehend ein (83.). Damit beendeten die Nullneuner eine tolle Saison mit einem Auswärtssieg und verabschiedeten sich verdientermaßen nach Mallorca.