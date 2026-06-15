Der dreifache Menge

So stand Mittelfeldakteur Dustin Messing im Tor und machte seine Sache sehr ordentlich, die Viererkette bildeten Ben-Luca Kunz und Lukas Scheuring auf den Außenverteidigerpositionen, Silvano Varnhagen und Patrick Hädrich bildeten die Innenverteidigung, im Mittelfeld agierten Eric Stelzer, Norman Koch, Max Seiml und Janes Grünert im Angriff wurden der etatmäßige Schlußmann Julian Knoll und Innenverteidiger Brooklyn Menge aufgeboten. „Unsere Zielstellung ist aufgegangen Spielfreude zu zeigen, Tore zu erzielen, alle Akteure wußten auf ungewohnten Positionen zu gefallen, wir sind aber immer mit dem Kontrahenten respektvoll umgegangen und wünschen ihnen den baldigen Wiederaufstieg“, so 09-Trainer Martin Hauswald.

Auch in dieser ungewohnten Konstellation waren die Gäste klar überlegen und hätten auch das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Auch wenn die Luft etwas raus war und die Partie nicht mehr so intensiv geführt wurde, bemühten sich beide Mannschaften das Spiel seriös zu gestalten, kein Ballgeschiebe zu veranstalten, und auf Torejagd zu gehen. Erstaunlich die Leistung Brooklyn Menges, der als Sturmspitze dreimal traf und seine Abschlußqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte. Nach einem langen Ball Norman Kochs, umkurvte Menge den Geraer Keeper und schob zur Führung ein (29.). Den Ausgleich erzielte Florian Schubert mit einem Distanzschuß (41.).