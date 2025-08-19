 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Der dreifache Löhden

3. Kreisklasse: A/O besiegt Apensen - Drei Teams im Gleichschritt an der Spitze

Mit der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf V hat jetzt wenigstens einer der drei Absteiger aus der 2. Kreisklasse den ersten Sieg eingefahren. Dank eines Dreierpacks von Thilo Löhden gewann das Team von Dominik Kaatz gegen den Mitabsteiger aus Apensen mit 3:1.

An der Tabellenspitze gehen mit den VSV Hedendorf/Neukloster III, der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg und dem SuSV Heinbockel drei Mannschaften im Gleichschritt vorne weg. Die Talfahrt des Schwinger SC scheint noch immer nicht beendet. Mit 1:4 unterlag die Duchow-Elf gegen Bliedersdorf/Nottensdorf/Horneburg ziemlich deutlich.

Am kommenden Sonntag wird in Horneburg das erste Topspiel der Saison angepfiffen, wenn die SG den Nachbarn aus Hedendorf und Neukloster empfängt.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
1
4
Abpfiff

So., 17.08.2025, 11:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
3
1
Abpfiff

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
1
0
Abpfiff

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
2
0

Fr., 15.08.2025, 20:30 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
5
2
Abpfiff

