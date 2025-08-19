Der dreifache Löhden

An der Tabellenspitze gehen mit den VSV Hedendorf/Neukloster III, der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg und dem SuSV Heinbockel drei Mannschaften im Gleichschritt vorne weg. Die Talfahrt des Schwinger SC scheint noch immer nicht beendet. Mit 1:4 unterlag die Duchow-Elf gegen Bliedersdorf/Nottensdorf/Horneburg ziemlich deutlich.

Am kommenden Sonntag wird in Horneburg das erste Topspiel der Saison angepfiffen, wenn die SG den Nachbarn aus Hedendorf und Neukloster empfängt.