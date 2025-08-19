Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Der dreifache Löhden
3. Kreisklasse: A/O besiegt Apensen - Drei Teams im Gleichschritt an der Spitze
Mit der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf V hat jetzt wenigstens einer der drei Absteiger aus der 2. Kreisklasse den ersten Sieg eingefahren. Dank eines Dreierpacks von Thilo Löhden gewann das Team von Dominik Kaatz gegen den Mitabsteiger aus Apensen mit 3:1.
An der Tabellenspitze gehen mit den VSV Hedendorf/Neukloster III, der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg und dem SuSV Heinbockel drei Mannschaften im Gleichschritt vorne weg. Die Talfahrt des Schwinger SC scheint noch immer nicht beendet. Mit 1:4 unterlag die Duchow-Elf gegen Bliedersdorf/Nottensdorf/Horneburg ziemlich deutlich.
Am kommenden Sonntag wird in Horneburg das erste Topspiel der Saison angepfiffen, wenn die SG den Nachbarn aus Hedendorf und Neukloster empfängt.