Der doppelte Tödtmann verhilft Bielefelder Westfalenligist zum Sieg

Lauter strahlende Gesichter waren im Theesener Biekra-Sportpark zu bestaunen – zumindest bei all denjenigen, die es mit dem VfL hielten. Durch einen späten Doppelpack von Jannik Tödtmann siegte der VfL Theesen 2:1 (0:1) gegen den SuS Neuenkirchen.

Auch VfL-Trainer Engin Acar strahlte nach dem Schlusspfiff. „Ich werde mich für den Sieg und die damit verbundenen drei Punkte heute sicherlich nicht entschuldigen“, sagte er. Muss er auch nicht, schließlich ist Fußball ein Ergebnissport.

„Letzte Woche war es genau anders herum, da haben wir ein super Spiel gemacht und uns nicht belohnt. Heute waren wir vielleicht nicht die überlegene Mannschaft, aber am Ende eben die, die das Spiel gewonnen hat“, sagte Acar.

Die Gäste gingen in Theesen in Führung

Gegen eine robuste und im kollektiv gut agierende Neuenkirchener Elf taten sich die Theesener zunächst schwer. Nach zwei sehr aussichtsreichen Chancen der Gäste (15., 20.) war es Theesens Mattis Beckmann, der nach 33 Minuten die erste VfL-Möglichkeit hatte. Er zog von links nach innen, sein Schuss landete aber knapp neben dem SuS-Tor.

Nach einem tiefen Ball gelang Neuenkirchen das 1:0 (39.). Auch in der zweiten Halbzeit waren zunächst die Gäste am Drücker. Acar: „Torwart Luis Weber hat uns einige Male im Spiel gehalten.“ Dominik Sander traf die Latte (82.). Als viele dachten, dass das nichts mehr wird für den VfL, war Jannik Tödtmann zur Stelle. Erst lauerte er am zweiten Pfosten und schoss den Ball zum 1:1 rein (90.+1), nur Sekunden nach Wiederanpfiff traf er zum 2:1 (90.+2).

Acar: „Jannik ist ein super Spieler, er arbeitet viel für die Mannschaft und heute hat er sich selbst belohnt.“

VfL Theesen: Weber – Darlath (55. Siebert), Sori Kaba, Giorgio, Fuhrmann, Beckmann (74. Bakinde), Sielemann (62. Kaba), Ajdar Moulla (69. Sander), Tödtmann, Rieger, Bentria

