Der doppelte Demircan – darum ist er aktuell so gut wie nie

So gut wie aktuell war Demircan also noch nie. Daher die Nachfrage, warum es bei ihm persönlich so gut läuft. „Es waren auch viele Elfmeter dabei“, erinnerte der beidfüßige Regisseur an seine sechs verwandelten Versuche in der Liga bislang, ergänzte aber auch: „Die musst du dann allerdings auch erst mal reinmachen.“ Der auch in der Oberliga zur Zeit treffsicherste Spieler kommt aber dann wieder auf den Punkt vom Anfang zurück: „Das ist auch ein Verdienst der Mannschaft, die die Elfmeter rausholt oder mir Bälle vorlegt.“ Gegen Büderich war es Stürmer Sven Kreyer, der im Strafraum gefoult worden war und so wie Demircan mit der Bilanz von einer Vorlage und zwei Treffern aus dem Spiel ging.

In der vergangenen Spielzeit wirkte Demircan mitunter verkrampft, nun viel befreiter. Mit ein Grund für die Entwicklung: Die Schwangerschaft seiner Ehefrau Seda hatte den 28-Jährigen beschäftigt, nun ist das erste gemeinsame Kind schon ein paar Monate alt. „Letztes Jahr lag mein voller Fokus auf der Schwangerschaft, da bin ich ehrlich“, sagte Demircan nun und nannte seinen Trainer Damian Apfeld als weiteren Faktor: „Er gibt mir auch die Freiheit. Wenn ich die habe, blühe ich auf. Ich bin ihm dankbar – und der ganzen Mannschaft auch.“

Sein Chefcoach lobte nach dem 5:1 gegen Büderich, das Team, das er in derselben Anfangsformation wie beim 6:1 sechs Tage zuvor beim SV Biemenhorst auf den Rasen des Ratinger Stadions geschickt hatte: „Gerade die erste Halbzeit war richtig gut, die Jungs haben es sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut Fußball gespielt.“ Er scheint mit der Idee, die vier Ballkünstler Demircan, Umut Yildiz, Guiliano Zimmerling und Rinor Rexha gemeinsam hinter einer Sturmspitze zu bringen, eine goldrichtige gehabt zu haben – elf Treffer in zwei Spielen belegen das. Damit hat 04/19 seine Torbilanz auf plus 20 geschraubt – der mit Abstand erfolgreichste Wert der Liga –, und die 36 bislang in elf Partien erzielten Tore, die sich auf sagenhafte 14 Schützen verteilen, bedeuten den stärksten Angriff der Spielklasse.

Spitzenspiel steht bevor

Dass es in Halbzeit zwei gegen Büderich aussah, als würde 04/19 schon Kräfte dosieren für das Spitzenspiel beim KFC Uerdingen am kommenden Freitag, war übrigens Teil des Plans, den Apfeld in der Halbzeit seinem Team gab. „Da ging es darum, nicht hochmütig oder jugendlich zu werden, sondern erwachsen und strukturiert zu spielen. Also Büderich auch ruhig mal den Ball zu überlassen, weil es schwierig ist, auf diesem tiefen Rasen das Niveau des Ballbesitzes so hoch zu halten“, erklärte der Cheftrainer.

Ein wenig geärgert hatte ihn der Gegentreffer, weil ihm ein „unberechtigter Freistoß“ vorausgegangen war – Yildiz war von seinem Büdericher Gegenspieler selber an den Beinen gezogen worden und hatte dann beim Hinfallen den Ball in die Hand genommen in Erwartung des Freistoßes für sich. Den gab Schiedsrichter Jens Laux aber für die Gäste, und die hatten in Kevin Weggen dafür auch einen Spezialisten, der das Spielgerät aus etwa 25 Metern in den Winkel knallte. „Das ist brutal, wenn du solchen Spielern wie Weggen oder Demircan solche Freistöße gibst“, sagte Apfeld.

Denn auch sein Spielmacher hatte einen solchen ruhenden Ball in Durchgang eins gehabt: 18 Meter Torentfernung, leicht rechts versetzt – ideal für Demircan. Der schoss wunderbar, die Kugel klatschte an den Pfosten. „Schade, das wäre mein erster Hattrick überhaupt im Seniorenbereich geworden“, sagte der Kunstschütze etwas enttäuscht. Aber auch als Doppeltorschütze mit erstmals zweistelliger Ausbeute ist klar: Er ist aktuell so gut wie nie.