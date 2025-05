Der doppelte Bahnemann: Schneverdingen plötzlich auf Vizemeister-Kurs

Mit dem achten Sieg aus den letzten neun Landesliga-Spielen wird der Jahn die Saison so oder so auf einer Spitzenplatzierung abschließen. Durch den Sieg an der Nordsee ist die Mannschaft von Trainer Felix Beck nun sogar punktgleich mit der zweitplatzierten SV Ahlerstedt/Ottendorf, die aber bereits eine Begegnung mehr bestritten hat.

Schneverdingen löste die schwierige Aufgabe bei Rot-Weiß, das selbst dringend jeden Zähler braucht, um den Klassenerhalt zu schaffen. Im Moment spricht der Trend klar gegen die Cuxhavener, die im Winter ihren Cheftrainer Lars Uder an das Leistungszentrum des SV Werder Bremen verloren. An diesem Fußballnachmittag verschärfte der Doppelpack von Maurice Bahnemann (24., 70.) die Abstiegssorgen des letztjährigen Bezirksliga-Meisters.