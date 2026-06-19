– Foto: privat

Der SV Erolzheim hat die direkte Rückkehr in die Kreisliga A geschafft. Nach nur einem Jahr in der Kreisliga B setzte sich der Tabellenzweite der Kreisliga B4 Oberschwaben in der Relegation mit 2:1 gegen den FV Neufra aus der Kreisliga A2 durch. Damit ist der Wiederaufstieg vollzogen, der schon vor der Saison als Ziel formuliert worden war.

In der Abschlusstabelle der Kreisliga B4 Oberschwaben belegte Erolzheim mit 58 Punkten den zweiten Platz hinter dem FC Inter Laupheim. 18 Siege, vier Unentschieden und nur zwei Niederlagen standen nach 24 Spielen zu Buche. Mit 74 erzielten Toren und 25 Gegentreffern gehörte der SV Erolzheim zu den prägenden Mannschaften der Liga. Weil der FC Inter Laupheim mit 61 Punkten den direkten Aufstieg holte, blieb Erolzheim der Weg über die Relegation. Dort nutzte die Mannschaft ihre Chance.

Dass der Aufstieg kein zufälliges Ergebnis war, zeigt der Blick auf die Zielsetzung. Luppold formulierte sie eindeutig: „Der direkte Wiederaufstieg war von Anfang an unser Ziel, an das wir alle auch zu jeder Zeit geglaubt haben.“

Abteilungsleiter Thomas Luppold ordnet gegenüber FuPa den Aufstieg auch im Zusammenhang mit der erfolgreichen Reserve ein: „Nachdem die Reserve durch die gewonnene Meisterschaft schon länger im Feiermodus ist, konnten wir mit der Ersten nun Gott sei Dank nachziehen. Natürlich war die Freude entsprechend groß, da gehört das Feiern dann ja dazu!“

Eine Saison mit späten Wendungen

Luppold blickt differenziert auf die entscheidenden Faktoren zum Aufstieg. „In der Relegation selbst haben wir eigentlich kein besonders gutes Spiel gemacht, da war die Nervosität doch dem ein oder anderen anzumerken. Dennoch hat es uns gereicht!“

Über die gesamte Saison hinweg sah Luppold eine Entwicklung, die letztlich entscheidend wurde. „Während der Saison haben wir in einer eigentlich starken Vorrunde einige Punkte unnötig in letzter Minute liegen gelassen. Diesen Spieß haben wir dann in der Rückrunde umgedreht und selbst des Öfteren noch den Lucky Punch gelandet. Das hat uns letztlich dann Platz 2 und den Einzug in die Relegation beschert.“ Aus vergebenen Chancen in der Vorrunde wurde in der Rückrunde eine größere Stabilität in engen Momenten.

Spielstärke und Torgefahr als Grundlage

Die sportlichen Stärken der Mannschaft sieht Luppold vor allem im Spiel mit dem Ball und in der Breite der Offensive. „Ich glaube, dass wir für die Kreisliga B ein relativ spielstarkes Team waren. Außerdem haben wir viele torgefährliche Spieler mit guten Abschlussqualitäten.“ Die Zahlen stützen diese Einschätzung: 74 Treffer in 24 Partien bedeuteten den zweitbesten Wert der Liga hinter der SGM Ummendorf/Fischbach II, die 80 Tore erzielte.

Blick auf die neue Saison

Auch personell richtet sich der Blick bereits nach vorn. „Wir bekommen ein paar gute Jungs aus der A Jugend, die auf jeden Fall Potenzial haben, schnell in die 1. Mannschaft zu rücken. Ein externer Neuzugang durch einen zugezogen Spieler vom Bodenseekreis steht zum jetzigen Zeitpunkt fest.“

Für die kommende Saison in der Kreisliga A bleibt der Anspruch sachlich. „Als Aufsteiger wollen wir in der starken Kreisliga A den Klassenerhalt schaffen, am besten natürlich so früh wie möglich.“