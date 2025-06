Der Dino aus Weyarn kehrt nach 22 Jahren zurück in die Kreisklasse

Der TSV Weyarn hat es geschafft und steigt mit einem Sieg gegen Wörnsmühl in die Kreisklasse auf. Fischbachau drängte sich mit einem Sieg über die SG Tegernseer Tal in die Relegation. Neben Bayrischzell steigt die SG Waakirchen-Schaftlach nach einem 1:2 gegen Wall in die B-Klasse ab.

Die Sportfreunde Fischbachau machten ihre Hausaufgaben und sicherten sich so verdient den zweiten Platz. „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft zum Erreichen der Relegation, in der wir nichts zu verlieren haben“, erklärt SF-Trainer Hans Ostner. Ob seine Mannschaft dem TSV Weyarn in die Kreisklasse folgen kann, wird sich in den beiden Relegationsspielen in der kommenden Woche zeigen. Dann treffen die Sportfreunde auf die SG Reisach. Im Spiel gegen die SG Tegernseer Tal waren die SF überlegen. Vielen Chancen konnten die Fischbachauer jedoch nicht nutzen, wodurch das Spiel spannend blieb. Kurz vor der Pause brachte dann der überragende Severin Kaffl Fischbachau in Führung. Ostner: „Am Ende hatte Tegernsee eine dicke Möglichkeit zum Ausgleich. Das wäre aus meiner Sicht aber nicht gerecht gewesen.“

Wegen Spielermangels musste Türkspor Hausham das letzte Saisonspiel gegen die Bezirksligareserve aus Miesbach absagen. Das Spiel wird vom Sportgericht vermutlich mit 2:0 für Miesbach gewertet.

SC Wörnsmühl – TSV Weyarn⇥0:4 (0:2) Tore: 0:1 Celik (2.), 0:2 Wacker (Elfmeter/6.), 0:3 Bislimi (Elfmeter/62.), 0:4 Wacker (68.); Zeitstrafe: Schnitzer (Foulspiel/83.).

Der Spruch „Return of the Kreisklassendino“ ziert die Meistertrikots des TSV Weyarn. Pünktlich zum 100. Vereinsjubiläum steigt der TSV in die Kreisklasse auf. Nach 22 Jahren sicherten sich die Klosterdörfler erstmals wieder einen Aufstieg. Die Kreisklasse ist dabei eine Liga, in der der TSV in der ewigen Tabelle auf dem zweiten Rang steht. Bereits früh im Spiel stellten die Weyarner durch einen Doppelschlag die Weichen in Richtung Sieg. Ein weiterer Doppelschlag brachte im zweiten Durchgang die Entscheidung. „Ich bin einfach nur stolz auf diese Mannschaft, die es geschafft hat, das Kämpferische mit dem Spielerischen zu verbinden“, sagt Meistertrainer Michael Hub. Ein hartes Stück Arbeit musste sein Team aufbringen, um am Ende ganz oben zu stehen. Auch SC-Trainer Markus Huber gratuliert: „Wer nach 26. Spieltagen ganz oben steht, der hat es verdient.“

TSV Schliersee – TSV Hartpenning⇥1:6 (1:3) Tore: 0:1 L. Noderer (18.), 0:2 Kreilinger (31.), 1:2 Eybel (40.), 1:3 Burggraf (45.), 1:4/1:5 L. Noderer (56./79.) 1:6 Sanftl (84.).

Durch den Sieg der SF Fischbachau muss sich der TSV Hartpenning trotz seiner überragenden Torquote mit dem dritten Platz zufriedengeben und bleibt ein weiteres Jahr ein Teil der A-Klasse. Trotzdem erkämpfte sich das Team von Trainer Wacco Schmid einen versöhnlichen Saisonabschluss und siegte mit 6:1 beim TSV Schliersee. „Wir hatten einen guten Abschluss, leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Dennoch bin ich mit meiner ersten Saison in Hartpenning zufrieden“, erklärt Schmid. Im Spiel gegen Schliersee ragte, bei einem dominanten Auftritt der Schmid-Elf, vor allem Lukas Noderer heraus. Mit seinem Dreierpack sorgte er für die vorzeitige Entscheidung. Nun liegt der Fokus auf der neuen Saison, in der die beste Offensive der Liga erneut den Aufstieg im Visier haben wird.

FC Real Kreuth II – SV Warngau⇥0:8 (0:2) Tore: 0:1 Höger (2.), 0:2 Gerr (39.), 0:3 Woehl (48.), 0:4 Klaus (49.), 0:5 Höger (67.), 0:6 Klaus (82.), 0:7 Gschwendtner (88.), 0:8 Höger (90.).

Ein halbes Dutzend Tore schoss der SV Warngau allein in der zweiten Hälfte bei Kreuths Kreisligareserve. Mit einem 8:0-Kantersieg sorgte der Kreisklassenabsteiger der Vorsaison für gute Stimmung im Verein und lieferte einen versöhnlichen Saisonabschluss. „Warngau hat absolut verdient gewonnen“, meint FC-Trainer Valentin Walch. Für die Enterbacher war es ein schwarzer Tag, zumal neben der hohen Klatsche auch die erste Mannschaft in die Relegation muss. „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Es war ein peinlicher Auftritt von uns“, erklärt Walch. Warngau sei dabei die bessere Mannschaft gewesen. Seine eigene Mannschaft habe hingegen die Grundlagen des Fußballs vergessen. Für beide Teams waren bereits vor der Partie die Platzierungen in der Abschlusstabelle klar, sodass beide auch nichts mehr zu verlieren hatten.

SV Bayrischzell – TSV Irschenberg⇥0:6 (0:4) Tore: 0:1 Futschek (9.), 0:2 Durm (13.), 0:3 Huber (26.), 0:4 Durm (44.), 0:5 Maier (Elfmeter/62.), 0:6 Klinke (90.).

Auch in Bayrischzell ging es um nichts mehr. Während sich Irschenberg bereits mit einem Mittelfeldplatz zufriedengab, war der SV seit mehreren Wochen in die B-Klasse abgestiegen. Daher stand auf der Irschenberger Seite vor allem eine gelungene Verabschiedung von Christian Durm und Paul Maier an erster Stelle, mit einem verdienten 6:0 Auswärtssieg für den TSV. Die beiden verdienten Spieler schossen dabei drei Treffer und waren somit maßgeblich am Erfolg beteiligt. „Der TSV Irschenberg bedankt sich bei beiden und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft“, sagt Irschenbergs Trainer Mike Unrecht. Am Ende einer durchwachsenen Saison ist Irschenberg nun Achter. Bayrischzell muss sich neu sortieren, um im nächsten Jahr wieder um den Aufstieg mitzuspielen.

Waakirchen-Schaftlach – SC Wall⇥1:2 (0:1) Tore: 0:1 Meßmer (31.), 0:2 Harraßer (53.), 1:2 Pongratz (69.).

Der SC Wall siegte zum Abschluss mit 2:1 in Waakirchen. Damit steht die SG Waakirchen-Schaftlach als zweiter Absteiger in die B-Klasse fest. „Wir haben leider, wie schon gegen Tegernsee, keine gute Leistung auf den Platz gebracht, um das Spiel an uns zu reißen“, erklärt Waakirchens Trainer Klaus Fahrner. Obwohl Wall die SG in die B-Klasse schießen konnte, kommunizierte Trainer Peter Escher bereits im Vorfeld, dass ein sportlicher Erfolg wünschenswert wäre. Mit dieser Einstellung trat der SC auf und ging nach einer halben Stunde in Führung. Nach einer starken Kombination verwertete Martin Harraßer zum zwischenzeitlichen 2:0. Maximilian Pfister im Tor der Waakirchner verhinderte mit einer herausragenden Leistung Schlimmeres und sorgte dafür, dass das Spiel offenblieb. Durch einen Elfmeter gelang der SG der Anschluss, der Abstieg konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.