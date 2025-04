Der Dießen-Express rollt - Last-Minute-Sieg für Gilching-Reserve

Der MTV Dießen rollt die Kreisliga im Moment von hinten auf. Die Dießener haben am Sonntag das Kellerduell gegen den TSV Oberalting-Seefeld mit 2:0 gewonnen und sind nun mit 20 Punkten aus 20 Spielen auf dem vordersten Relegationsrang zehn mit lediglich drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer. Neun dieser 20 Punkte holte Dießen in den vergangenen zehn Tagen. „Wir hatten diese neun Punkte ausgerufen und die haben wir auch geholt. Nun gilt es, dranzubleiben“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers am Sonntag.

Für den TSV Oberalting-Seefeld war es dagegen ein bitteres Wochenende. Nach dem Sieg des TSV Gilching-Argelsried II am Samstag und der eigenen Niederlage ist der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge trotz zuletzt vier ungeschlagener Spiele in Folge auf zwei Zähler geschrumpft. „Es ist eben so, dass dich nur Siege so richtig weiterbringen im Abstiegskampf“, sagte Gäste-Trainer Manuel Feicht

Den Unterschied machten letztlich wieder einmal Standardsituationen, in diesem Fall beide getreten vom Dießener Spielertrainer. Kurz vor der Halbzeitpause schoss Ropers einen Freistoß am gegnerischen Sechzehner schnell aufs Tor, und der überraschte Gäste-Keeper Marvin Rimmele ließ ihn durch die Finger rutschen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten die Gäste ihre stärkste Phase und konnten den Druck erhöhen. „Wir haben alles versucht, aber waren nicht zwingend genug. Irgendwie hat uns die Durschlagskraft gefehlt“, sagte Feicht. Stattdessen mussten sie gut 20 Minuten vor dem Abpfiff ein zweites Gegentor durch einen Ropers-Freistoß hinnehmen, bei dem diesmal nicht viel zu machen war. „Den hat er wirklich sehr gut getreten“, sagte Feicht. Man werde sich von dem Rückschlag aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. „Dann müssen wir jetzt eben nächste Woche gegen eine Mannschaft punkten, die weiter oben in der Tabelle steht“, sagte Feicht mit Blick auf das Auswärtsspiel beim Tabellensiebten TSV Altenstadt. Für Dießen gilt es hingegen, an die eingeleitete Wende in den nächsten Spielen anzuknüpfen.

FT Jahn Landsberg – TSV Gilching-A. II ⇥1:2 (0:1) Tore: 0:1 Obermeyer (45.+4/FE), 1:1 Sambs (59./ET), 1:2 Arweiler (90.+5)

Nicht nur Bayer Leverkusen hat an diesem Wochenende dank eines späten Tores neue Hoffnung für den Saisonendspurt geschöpft. Nahezu parallel dazu gelang dies am Samstagnachmittag auch den Kreisliga-Fußballern des TSV Gilching-Argelsried II. Ausge㈠rechnet der 27 Jahre alte Marco Arweiler, dem bis dahin noch kein Treffer im Herrenbereich geglückt war, köpfte Gilching bei der FT Jahn Landsberg in der 95. Minute zum 2:1-Sieg ein. In der Entstehung des Treffers waren zwei von mehreren eingesetzten U19-Spielern beteiligt gewesen, Elias Ritter hatte den Freistoß herausgeholt, und Joshua Nowood ihn getreten. „Die U19-Spieler wie etwa Luka Artmann haben ihre Sache gut gemacht“, lobte der Gilchinger Spielertrainer Tobias Hänschke. Die Freude über den Dreier nach zuletzt frustrierenden Wochen war groß. „Der Sieg war etwas glücklich, aber vielleicht hatten wir uns so ein Erfolgserlebnis auch mal verdient“, sagte Hänschke.

Die abstiegsbedrohten Gäste waren schlecht in die Partie gestartet. „In den ersten 20 Minuten waren wir nicht auf der Höhe“, stellte Hänschke fest. Nach einer taktischen Umstellung aber fanden sie besser in die Partie, und kurz vor der Halbzeitpause wurde Maximilian Michl bei einem Freistoß im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Hendrik Obermeyer sicher – und das sogar zweimal. „Der Schiedsrichter hat ihn wiederholen lassen, warum auch immer“, rätselte der TSV-Trainer. Anfang des zweiten Durchgangs vergaben zunächst beide Teams je eine Großchance, ehe Felix Sambs einen Eckball unglücklich ins eigene Tor verlängerte. Doch das letzte Wort hatte Arweiler.