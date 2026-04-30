Der DFB-Pokal als Antrieb: "Wir nehmen die Aufgabe sehr, sehr ernst"

– Foto: Frank Hesse

Über die Zielsetzung für seine Fußballerinnen des 1. FC Magdeburg muss Nico Koch gar nicht lange nachdenken. „Wir wollen wieder in den DFB-Pokal“, gibt der FCM-Coach die klare Marschroute für das Endspiel um den Polytan-Landespokal am 1. Mai vor (live übertragen auf volksstimme.de und mz.de). „Für uns geht es ein bisschen ums Prestige, nicht nur um das Sportliche, sondern auch ums Finanzielle.“ Und vor allem um das Ziel, wieder in der Avnet Arena im DFB-Pokal aufzulaufen.

Genau deshalb wollten die Blau-Weißen – trotz der klaren Rolle als Favoritinnen im Endspiel – in der Vorbereitung nichts dem Zufall überlassen. „Wir nehmen die Aufgabe sehr, sehr ernst“, betont Koch: „Wir werden uns so vorbereiten, wie wir uns gegen alle Topmannschaften vorbereiten.“ Von seiner Mannschaft fordert der Coach die maximale Seriosität ein: „Wenn du Favorit bist, musst du immer zusehen, dass die Spannung hochgehalten wird.“

Nach zuletzt neun Magdeburger Pokalsiegen in Folge – achtmal für den MFFC, im vergangenen Jahr erstmals für den FCM – wäre alles andere als ein Sieg für den Regionalliga-Dritten eine große Überraschung. „Am Ende sind wir die Mannschaft, die mehr verlieren kann“, weiß Nico Koch. Doch hat seine Mannschaft auch die Erinnerungen aus zwei DFB-Pokalspielen gegen den Hamburger SV – und die dürften am 1. Mai mehr als genug zusätzlicher Ansporn sein.