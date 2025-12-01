Der Derbysieger heißt SpVgg Gröningen-Satteldorf!

Das zweite Derby stand am Sonntag direkt zum Start der Rückrunde an. Die Damen der SpVgg Satteldorf fuhren in die Nachbarschaft zur SGM Crailsheim/Jagstheim/Onolzheim.

Nach einer hitzigen Partie im Hinspiel wollte man heute aus Satteldorfer Sicht klare Verhältnisse schaffen. Genau mit dieser Einstellung ging man bei winterlichen Temperaturen auf tiefem Rasen in Jagstheim ins Spiel.

Zu Beginn der Partie zeichnete sich direkt ab, dass die Damen aus Satteldorf das Spiel machten und den Ball überwiegend in den eigenen Reihen hielten. Trotzdem konnte man wie so oft in dieser Saison in Halbzeit eins noch nicht die entscheidenden Akzente im Offensivspiel setzen. Eine Chance brachte ein Freistoß aus dem Halbfeld, den Linda Megerle per Kopf aufs Tor brachte, wobei die Kugel allerdings zu unplatziert kam. Außerdem kam es noch zu einer brenzligen Szene im Strafraum der Heimmannschaft: Die Torhüterin der SGM rammte Ebert ohne Chance auf den Ball, der erwartete Pfiff blieb allerdings aus, und so ging es mit einem 0:0 in die Pause. Die Satteldorferinnen, die sich schon viel zu oft in dieser Saison nach einem wirklich guten Spiel mangels Chancenverwertung und Glück am Ende geschlagen geben mussten, waren sich einig, dass das an diesem Sonntag nicht passieren würde.

Mit viel Überzeugung ging es in Hälfte zwei. Nach wackeligen Anfangssekunden, in denen die SGM nicht ungefährlich vor das Tor der Gäste kam, konnte Theresa Frech in der 47. Minute endlich die Erlösung bringen. Nach einem perfekten Pass in die Tiefe konnte Frech den Ball behaupten und die gegnerische Torspielerin umkurven, um zum 0:1 einzuschieben.

Das war nur der Anfang einer offensiv starken zweiten Halbzeit der Gäste.