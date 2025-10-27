Der Delbrücker SC überrennt den TuS Dornberg in fünf Minuten

Bielefeld. Nach einer glänzenden Vorstellung beim TuS Lohe in der Vorwoche ist der TuS Dornberg nun wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Und das ziemlich krachend. Gegen den Delbrücker SC setzte es jetzt im Heimspiel eine 0:3 (0:0)-Niederlage.

Dornbergs Trainer Jens Horstmann sagte: „Heute war es wieder total offensichtlich, dass uns die Konstanz fehlt. Am Ende muss jeder einzelne für sich ans eigene Limit gehen. Wenn er dann nicht mehr kann, dann wechseln wir.“ Doch der TuS-Coach hatte gerade in der zweiten Halbzeit nicht den Eindruck, dass seine Spieler ans Limit gegangen waren.

Erste Halbzeit mit Vorteilen für die Bielefelder

Dabei war die erste Halbzeit wirklich gut. Von beiden Mannschaften. Die Dornberger hatten ein leichtes Chancenplus. Bereits nach wenigen Sekunden hatte Charley Achtereekte die Führung auf dem Fuß. Dann mussten die Dornberger kurz tief durchatmen, als TuS-Keeper Joschka Leier einen Ball nach außen spielen wollte, ein Delbrücker Stürmer aber dazwischen sprintete und das Spielgerät eroberte. Seinen Schuss konnte Leier dann aber wieder ohne Probleme halten. Auf der anderen Seite waren es wieder die Dornberger. Dieses Mal hatte Boris Glaveski die Chance mit einem Freistoß, doch er setzte den Ball in die Mauer (20.). Der nächste Dornberger Angriff fand in der Mitte Lennart Versick, der versuchte, den Ball ins Tor zu stochern, doch Delbrücks Keeper hatte etwas dagegen (26.).

Dornberg verliert nach der Pause den Faden

Dann sollte es halt in der zweiten Halbzeit klappen. Aber die Dornberger kamen ganz anders aus der Kabine und Delbrück hatte einen gewissen Offensivdrang. Den lebten die Gäste in starken fünf Minuten aus. Lukas Hartmann (52.), Tobias Heering (54.) und wieder Hartmann (57.) schossen eine plötzliche und unerwartete 3:0-Gästeführung heraus. Horstmann: „Wir haben komplett den Faden verloren und weniger gemacht.“

TuS Dornberg: Leier – Stühmeier (58. Gashi), Ernt, Achtereekte (61. Youssef), Schäfer, Schierbaum (81. Pytlik), D. Kuck (81. Mdoreuli), Morgenroth, Glaveski, Versick (58. Bartels), Fritz

