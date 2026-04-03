Der Deinster Torjäger mit dem Talent für besonders schöne Treffer Fußballer der Woche von Tageblatt · 03.04.2026, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hinck Media

Seine besondere Stärke sind die eigentlich unmöglichen Tore. Mit so einem schoss er sein Team an die Tabellenspitze - zum Verdruss seines einstigen Trainers.



Der Deinster SV II hat sich mit einem 3:1-Sieg gegen den VfL Güldenstern Stade III an die Tabellenspitze der 2. Kreisklasse geschossen. Auch weil auf Torjäger Nino Johansen einmal mehr Verlass war - und weil er einmal mehr eines seiner „unmöglichen Tore“, wie Trainer Michael Stüve schwärmt, gemacht hat. Mit seinem schwachen linken Fuß zauberte Johansen das 2:1-Führungstor in den Winkel. Den 1:1-Ausgleich hatte er auch schon gemacht. Der Trainer fordert immer wieder, dass Johansen auch mit links abzieht. „Jetzt lässt er mich hoffentlich erst mal in Ruhe damit“, sagt der Vollstrecker und lacht.

Der Torjäger ärgert seinen Jugendtrainer

Gegen die Stader war das besondere Tor auch vonnöten, wie Stüve und Johansen bemerken, da er, der Torgarant speziell, gut verteidigt wurde. Hintergrund: Nino Johansen spielte einst mit der B-Jugend des VfL Güldenstern Stade in der Niedersachsenliga. Einer seiner damaligen Trainer war Walerij Hettich. Der trainiert derzeit die dritte Mannschaft des VfL Güldenstern Stade.