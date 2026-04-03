Der Deinster Torjäger mit dem Talent für besonders schöne Treffer

Seine besondere Stärke sind die eigentlich unmöglichen Tore. Mit so einem schoss er sein Team an die Tabellenspitze - zum Verdruss seines einstigen Trainers.
Der Deinster SV II hat sich mit einem 3:1-Sieg gegen den VfL Güldenstern Stade III an die Tabellenspitze der 2. Kreisklasse geschossen. Auch weil auf Torjäger Nino Johansen einmal mehr Verlass war - und weil er einmal mehr eines seiner „unmöglichen Tore“, wie Trainer Michael Stüve schwärmt, gemacht hat.
Mit seinem schwachen linken Fuß zauberte Johansen das 2:1-Führungstor in den Winkel. Den 1:1-Ausgleich hatte er auch schon gemacht. Der Trainer fordert immer wieder, dass Johansen auch mit links abzieht. „Jetzt lässt er mich hoffentlich erst mal in Ruhe damit“, sagt der Vollstrecker und lacht.
Der Torjäger ärgert seinen Jugendtrainer
Gegen die Stader war das besondere Tor auch vonnöten, wie Stüve und Johansen bemerken, da er, der Torgarant speziell, gut verteidigt wurde.
Hintergrund: Nino Johansen spielte einst mit der B-Jugend des VfL Güldenstern Stade in der Niedersachsenliga. Einer seiner damaligen Trainer war Walerij Hettich. Der trainiert derzeit die dritte Mannschaft des VfL Güldenstern Stade.
In der damaligen Zeit brach die Coronapandemie aus. „Da habe ich erst mal mit dem Fußballspielen aufgehört“, sagt Johansen, er konzentrierte sich auf seine Ausbildung.
Beim Fußball will er vor allem Spaß haben, sagt Johansen. Dazu gehört auch, dass der jetzige Tabellenführer in dieser Saison den Aufstieg schafft. „Das ist das klare Saisonziel“, sagen Stüve wie Johansen. In der vergangenen Saison brach der Deinster SV im Endspurt ein. „Jetzt sieht es ganz gut aus“, sagt Stüve mit Blick auf die Tabelle. Und auf Johansen wird sicherlich weiter Verlass sein.
Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
Da würde ich spontan das Tor gegen Himmelpforten sagen. (Erklärung: Johansen schoss auch im vorvergangenen Spiel zwei Tore beim 3:1 gegen Himmelpforten II. Das eine schlenzte er nahe der rechten Torauslinie mit dem rechten Außenrist in „den Knick“. „Eigentlich unmöglich“, so auch Trainer Stüve).
Was war das schlimmste?
Mein Schlüsselbeinbruch.
Wer ist Ihr Vorbild?
Hatte ich nie.