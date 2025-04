Der Dauerbrenner geht beim SV Wiesbaden

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Auch um eine neue Herausforderung zu suchen. Und das nicht nur als Spieler – der 32-Jähirge strebt eine Tätigkeit als Trainer an. „Ich war schon immer der Typ dafür und bin als Spieler schon oft vorangegangen. In dieser Rolle fühle ich mich wohl“, erzählt Sanandajizadeh. Er spielte bereits als 20-Jähriger für den SVW – auch während der erfolgreichen Zeiten des Vereins in der Hessenliga. Über den Umweg SV Niedernhausen, Hellas Schierstein und den SV Zeilsheim kehrte Sanandajizadeh in den Helmut-Schön-Sportpark zurück. Nun jedoch in der Kreisoberliga. „Ich habe mit dem Verein alles durchgemacht und fast alles erreicht“, weiß Sanandajizadeh, der nach seiner Rückkehr zum Sportverein direkt den Aufstieg in die Gruppenliga schaffte. Sich gemeinsam mit dem Verein dort etablieren konnte und in der vergangenen Saison den heiß ersehnten Aufstieg in die Verbandsliga schaffte.