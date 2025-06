Der Dauerbrenner der Kreisliga A - Das Einsatzzeitenranking

Nach der Saison ist ... es ist die Zeit für etwas Statistik. Und auf einige Werte wird besonders geschaut. So zum Beispiel auf die Einsatzzeiten, die man selbst für sich von den Trainern einfordert. Wir geben Euch einen Überblick über die Einsatzzeiten je Verein. Nur der Dauerläufer, also derjenige der die meisten Minuten für seinen Klub absolviert hat, hat es in das Ranking geschafft. Doch wer liegt vorn? Wir verraten es Euch.

Diese Saison spielten gleich zwei Spieler in allen 28 Spielen über die volle Distanz. Beide Spieler sind in ihren Vereinen absolute Führungsspieler und so tief verwurzelt, dass man sich diese Klubs ohne sie gar nicht vorstellen kann. Wenn man in 28 Saisonspielen 90 Minuten lang auf dem Platz steht, dann zeigt dies zum einen die Wichtigkeit und den Stellenwert innerhalb der Mannschaft, aber zum anderen auch das man körperlich topfit sein muss und von Verletzungen verschont bleibt. Wenn man dann auch noch ohne Platzverweis durch die Saison kommt, dann wird man der Dauerbrenner in der Liga.

Platz eins der Saison 2024/2025 teilen sich Lukas Mager von der SG Flamersheim/Kirchheim und Thomas Duell vom TSV Schönau.