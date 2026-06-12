Der Coup der Freien Turner

Gruppenliga - die Mannschaft der Freien Turnerschaft hat nach einer denkwürdigen Kreisoberliga-Saison mit Meisterschaft und Aufstieg Sensationelles vollbracht. Foto: FTW

WIESBADEN. Seit der Saison 2019/20 spielt die Freie Turnerschaft in der Kreisoberliga (KOL) Wiesbaden. Aber in der gerade abgeschlossenen aktuellen Spielrunde hat die Mannschaft um Trainer Daniel Pollner und seinen Assistenten René Kleemann den größten Sprung gemacht. Und was für einen: Von Platz acht im Vorjahr nun auf Position eins: Meisterschaft und Aufstieg in die Gruppenliga Wiesbaden!

Und wie haben die Freien den Erfolg gefeiert? „Wir haben an insgesamt drei Wochenenden gefeiert“, sagt Daniel Pollner und lacht. Der 33 Jahre alte A-Lizenzinhaber zählt auf: Nach dem 5:4-Sieg bei Vizemeister SG Germania nach zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand am drittletzten Spieltag nach Rückkehr an die heimische Lahnstraße. Dann dort bei der offiziellen Meisterfeier als der Titel beim 5:1-Sieg beim FC Maroc perfekt gemacht worden war und schließlich nach dem 6:4-Heimsieg über den SV Hajduk.

Mit nur 35 Gegentoren stellten die Freien die beste Abwehr, erklommen in der Hinrunde zwei Mal den KOL-Gipfel – um dann seit dem 10. Spieltag bis zum Schluss den Platz an der Sonne nicht mehr abzugeben. Ursprünglich war das Saisonziel der Kicker von der Lahnstraße, unter die besten fünf zu kommen und nach dem Mega-Umbruch im Sommer den Jungs Zeit geben, sich zu finden. Doch in der Winterpause, längst auf Tabellenplatz eins angekommen, formulierte man verständlicherweise um: Meisterschaft und Aufstieg – und behielt recht.

„In der Hinrunde konnten wir einige knappe Spiele gewinnen, dann fielen die Siege höher aus – ein weiterer Entwicklungsschritt“, freut sich der Coach. Besonders wichtig gewesen seien der 1:0-Sieg auf dem ungewohnten Hartplatz beim SC Gräselberg und vor allem der 4:1-Erfolg beim SV Frauenstein, der mit sieben Dreiern in die Saison gestartet war, betont Pollner. Und natürlich: „Nach der Winterpause haben wir nur beim SV Frauenstein (1:1-Remis, Anm. d. Red.) nicht gewonnen.“ Als weiteres Highlight sieht der 33-Jährige den späten 2:1-Hinrundensieg bei Aufsteiger TuS Medenbach an.

„Die Jungs haben alle sehr viel gearbeitet und wir haben uns auf jedes Spiel voll konzentriert, von Spiel zu Spiel gedacht“, nennt er als besonderen Erfolgsfaktor. Und freut sich darüber hinaus über den breiten Kader: „Ich konnte auch meist problemlos fünf Mal wechseln.“

Für die neue Saison wünschen sich Daniel Pollner und Co., als Aufsteiger schnellstmöglich die „magische 40 Punkte-Marke“ zu erreichen, um entspannter das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen. Und nicht minder wichtig: „Wir wollen die Euphorie mit in die höhere Klasse mitnehmen“, betont der Coach. Die Personalplanung steht bereits ebenfalls bei den Freien: Es blieben alle Mann an Bord – bis auf Francesco Frasca, dem der Aufwand für die Gruppenliga zu hoch sei, sagt Pollner.

Sechs Verstärkungen für die kommende Runde

Und er freut sich auf gleich sechs neue Verstärkungen: Eigengewächs Lennart Jessius (FV Biebrich 02) kehrt zurück, Ufuk Seyfi (Spvgg. Sonnenberg), Tim Derix (SV Wallrabenstein), der auch schon Jugendspieler bei den Freien war, Jan Klein (ohne Verein), vorher Jugendspieler bei Biebrich und TSV Schott Mainz, David Kavira (FC Germania Okriftel) sowie Torwart Mourad Koubaa (FC Maroc). Hochgezogen werden auch die vier eigenen A-Jugendlichen Malik Hake (Bruder von Laurin Hake aus der Ersten Mannschaft), Julian Troost, Nick Emmel (Bruder vom Verbandsligaspieler bei Biebrich 02, Tim Emmel) und Sven Möller. „Mit diesen vier Spielern haben wir in den letzten drei Jahren 25 A-Jugendspieler in die Erste Mannschaft hochgezogen“, sagt Daniel Pollner nicht ohne Stolz.

Der Meisterkader der Freien Turnerschaft

Enrico Mittelstädt 24 Spiele/7 Tore, Amin Arjoun 23/14. Edis Avdic 23/1, Tawfeeq Johnson 22/8, Siyar Dogan 21/2, Timur Tischer 20/4, Ayoub Boujdad 20/4, Maximilian Hörner 20/0, Milan Schäfer 19/4, Jan Schmidt 19/1, Abdulmelik Sari 18/6 Fynn Christen 18/7, Nils Leistner 17/4, Abdullah Kasilmis 17/13, Anton Semerenko 17/0, Ijobed Ebhotemen 16/5, Alexander Semerenko 16/0, Mats Kettelhöhn 15/1, Laurin Hake 11/2, Edman Arefaine 9/0, Daniel Bernstein 9/0, Lucas Fichtner 7/4, Jamal Sebbagh 7/0, Francesco Frasca 6/3, Tristan Nenzel 6/2, Mohamed Jaatite 5/0, Younes Ben Abdelhak 4/0, Fabius Fährmann 4/0, Noel Braun 3/1, Aboisamed Mohamad Abdi 3/1, Elias Raithel 3/0, Malik Hake 1/1, Laurin Walke 1/0, Adnan Hussein 1/0, Daniel Pollner 1/0.





