Der Coach muss selbst die Fußballschuhe schnüren

Erftststadt-Lechenich – Breinig 1:7 (1:4): Mit einem Distanzschuss aus 40 Metern ging der abgeschlagene Tabellenletzte der Fußball-Landesliga schon in der dritten Minute überraschend in Front.

Mit seinem sechsten Saisontreffer erzielte Pascal Schiffer das 1:0. Doch mit einem langen Ball aus der Innenverteidigung auf den Flügel glich Aljosha Feese mit einer Flanke aufs Tor aus – ebenfalls mit seinem sechsten Saisontor aus. Und danach gab es für Breinig kein Halten mehr: Im Nachschuss an eine zuerst abgewehrte Ecke durch Jalil Tahir (25.) ging der SVB in Front. Nach einer Vorlage von Niklas Mohr erhöhte Leon Michl (39.), und noch vor der Pause besorgte Fabian Brendel (45.+1) nach einer Ecke per Kopf mit dem 4:1 die Vorentscheidung.

Das fröhliche Schießen ging nach der Pause weiter, per direkt verwandeltem Freistoß erhöhten Manuel Kanou (52.) und Michl mit einem Doppelpack (63., 71.) zum 7:1-Endstand. „Das haben wir nach dem frühen Rückstand sehr ordentlich gemacht“, war Breinigs Coach Dirk Ruhrig zufrieden. „Nach den schnellen Gegentoren war die Partie eigentlich früh entschieden. Wir hätten noch mehr Treffer erzielen können, haben die Chancen aber nicht konsequent genug genutzt.“