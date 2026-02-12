Der Coach bleibt beim TVD

– Foto: Robert Gertzen

Im Sommer mit seinem Konzept „Stufe 3“ nach Dinklage gekommen, hat Tobias Langemeyer seitdem zahlreiche Entwicklungen innerhalb und außerhalb der Mannschaft angestoßen. Nun steht fest: Sein im Sommer auslaufender Vertrag wurde verlängert. Damit wird er das Team auch in der kommenden Saison im Training weiterentwickeln und an den Spieltagen anführen.

Tobias Langemeyer sagt: „Riesiges Potenzial in dieser Mannschaft. Ich habe richtig Lust, alle weiterzuentwickeln und Grenzen zu verschieben. Die Arbeit mit dem Team und meinem brutal starken Funktionsteam macht mir jeden Tag unheimlich viel Spaß. Alle haben Bock auf Stufe 3. Mit dieser starken Basis greifen wir weiter an und gehen die nächsten Schritte. Ich stehe für Entwicklung und Begeisterung, und das bleibt mein Ziel beim TVD.“

Auch Vorstandsmitglied Stefan Thoben äußert sich zur Vertragsverlängerung: „Der Fußballvorstand freut sich, den TVD-Fußballfans mitteilen zu können, dass unser Trainer Tobias Langemeyer verlängert hat. Tobias möchte den Entwicklungsprozess unseres jungen, talentierten Teams weiter fortführen. Wir wünschen ihm viel Erfolg.“