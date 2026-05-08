Der Coach bleibt an Bord

– Foto: Aleksander Kräling

Die FSG Röddenau/Bottendorf hat frühzeitig die personellen Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mitteilt, wird Julian Hilbert auch über die laufende Spielzeit hinaus Trainer der ersten Mannschaft bleiben. Auch bei der zweiten Mannschaft setzt die Spielgemeinschaft auf Beständigkeit: Mario Pfingst führt seine Arbeit ebenfalls fort.

Damit verfolgt die FSG ihren eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Der Spielausschuss um Dennis Bock und Dennis Finger zeigt sich mit der bisherigen Entwicklung zufrieden und sieht den Verein sportlich gut aufgestellt. Die Entscheidung zugunsten der beiden Trainer ist zugleich ein deutliches Signal: In Röddenau und Bottendorf soll nicht kurzfristig gedacht, sondern weiter an einer stabilen sportlichen Basis gearbeitet werden.

Eine Veränderung gibt es dennoch im Trainerteam der ersten Mannschaft. Co-Trainer Chris Nolte wird die FSG nach der Saison 2025/26 verlassen. Der Verein würdigte in seiner Mitteilung ausdrücklich dessen großes Engagement und seinen Beitrag zur positiven Entwicklung der Mannschaft. Nolte hatte die Arbeit um Trainer Hilbert in den vergangenen Jahren mitgeprägt.