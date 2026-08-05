Der Coach auf Abruf macht seine Sache bislang hervorragend

Janek Frensch (li.) begrüßt Nürnbergs Andy Wolf. Wie lange wird er noch auf der Hachinger Bank sitzen? – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Die SpVgg Unterhaching ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen optimal in die neue Saison der Regionalliga Bayern gestartet. Vor dem Hintergrund des großen Umbruchs in der Vorstadt in diesem Sommer ist das aller Ehren wert. Noch erstaunlicher erscheint der Topstart vor dem Hintergrund, dass die Hachinger seit dem überraschenden Rücktritt von Sven Bender Anfang Juli zwei Wochen vor Saisonbeginn ohne Cheftrainer dastehen. Seitdem springt ein gewisser Janek Frensch in die Bresche und steht bei den Profis an der Seitenlinie. Wer ist der 28-Jährige?

Janek Frensch wählte früh den Weg in die Trainerschiene und ist seit einigen Jahren im Hachinger Nachwuchs tätig und war schon für die U13, die U15 und die U17 verantwortlich. Als Spieler trat er nicht groß in Erscheinung und war nur für den 1. SC Gröbenzell (Lkr. Fürstenfeldbruck) aktiv. Was sich Frensch jetzt schon auf die Fahnen heften kann: Der junge Coach hat es geschafft, dass die Mannschaft trotz der Unruhe im Umfeld nach dem Rücktritt von Sven Bender alles andere als verunsichert auftritt. Beim 2:1-Auswärtssieg zuletzt beim amtierenden Meister in Nürnberg attestierte Frensch dem Team einen sehr "mutigen" Auftritt. Auffällig oft nimmt er das Wort "gemeinsam" in den Mund, was der Schlüssel zum Erfolg gegen Fürth und auch gegen Nürnberg war. Die Hachinger treten als Einheit auf, das dürfte auch Frensch' Nachfolger in spe nicht entgangen sein.

Wunschkandidat Holger Seitz: Es zieht sich...





