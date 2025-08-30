Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Christopher Newe (VfR Neumünster) entnervte letzte Saison den Heider SV. – Foto: Olaf Wegerich
Der „Classico“ ruft – Rasensport empfängt Heider SV
VfR Neumünster in der Spitzenbegegung gegen die Dithamrscher Jungs
Am 6. Spieltag der Flens-Oberliga dürfen sich die Zuschauer auf den „Classico“ zwischen dem VfR Neumünster und dem Heider SV freuen. Anpfiff in der Neumünsteraner „Grümmi-Arena“ ist am Sonntag um 14.00 Uhr. Nach dem 3:2-Erfolg bei Preußen Reinfeld hat sich Rasensport nach Jahren der sportlichen Tristesse erst einmal in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und erwartet die punktgleichen Dithmarscher zum Verfolgerduell.