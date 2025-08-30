 2025-08-28T05:22:00.927Z

Christopher Newe (VfR Neumünster) entnervte letzte Saison den Heider SV.
Christopher Newe (VfR Neumünster) entnervte letzte Saison den Heider SV. – Foto: Olaf Wegerich

Der „Classico“ ruft – Rasensport empfängt Heider SV

VfR Neumünster in der Spitzenbegegung gegen die Dithamrscher Jungs

Am 6. Spieltag der Flens-Oberliga dürfen sich die Zuschauer auf den „Classico“ zwischen dem VfR Neumünster und dem Heider SV freuen. Anpfiff in der Neumünsteraner „Grümmi-Arena“ ist am Sonntag um 14.00 Uhr. Nach dem 3:2-Erfolg bei Preußen Reinfeld hat sich Rasensport nach Jahren der sportlichen Tristesse erst einmal in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und erwartet die punktgleichen Dithmarscher zum Verfolgerduell.

