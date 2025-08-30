Der „Classico“ ruft – Rasensport empfängt Heider SV

Am 6. Spieltag der Flens-Oberliga dürfen sich die Zuschauer auf den „Classico“ zwischen dem VfR Neumünster und dem Heider SV freuen. Anpfiff in der Neumünsteraner „Grümmi-Arena“ ist am Sonntag um 14.00 Uhr. Nach dem 3:2-Erfolg bei Preußen Reinfeld hat sich Rasensport nach Jahren der sportlichen Tristesse erst einmal in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und erwartet die punktgleichen Dithmarscher zum Verfolgerduell.