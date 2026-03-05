Der „Classico“ ruft – Heider SV empfängt VfR Neumünster

Szene aus dem Hinspiel - Mika Kieselbach (verdeckt) und Hendrik Fleige (Heider SV) gegen Christopher Kramer (VfR Neumünster) und Jonas Schomaker (re.). – Foto: © 2025 Volker Schlichting

In der Flens-Oberliga kommt es am Samstag um 14:00 Uhr zum „Classico“ zwischen dem Heider SV und dem VfR Neumünster. Beide Mannschaften trennen aktuell neun Punkte. Allerdings haben die Dithmarscher als Tabellenvierter bereits vier Saisonspiele mehr absolviert als Rasensport, das mit derzeit 27 Zählern den 6. Platz belegt.

Die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann hat den Anschluss an die beiden Topmannschaften SV Todesfelde und Holstein Kiel II durch die 0:2-Niederlage bei den Kieler Störchen am vergangenen Wochenende zunächst verpasst und wird in den kommenden Spielen vor allem darum bemüht sein, den 4. Platz abzusichern. Ob dann noch etwas nach oben geht, hängt vor allem davon ab, ob es den Dithmarschern im prestigeträchtigen „Classico“ gelingt, in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Die Heider Heimbilanz mit bereits drei Niederlagen aus neun Heimspielen ist zudem ausbaufähig. Hinzu kommt, dass der VfR die letzten beiden Duelle mit 4:1, im Rückspiel letzte Saison in Heide, und 2:1 am 31. August 2025 zu seinen Gunsten entscheiden konnte und daher voller Selbstbewusstsein in die Partie gehen wird.

VfR mit Winter-Neuzugängen verstärkt

Auch personell konnte Rasensport mit Angreifer Rafael Krause vom Tabellenführer SV Todesfelde sowie Innenverteidiger Radovan Karaman, den es von Phönix Lübeck II zurück an die Geerdtsstraße zog, gut nachlegen. Dritter Winterneuzugang ist Verbandsligaknipser Manuel Carvalho vom SV Schackendorf.

Personalsituation beim Heider SV

Beim Heider SV wird Trainer Markus Wichmann weiterhin auf den verletzten ukrainischen Abwehrspieler Vasyl Tanchak verzichten müssen, dessen scheinbar endlose Verletzungsgeschichte kein Ende nehmen will. Weiterhin ausfallen wird Thede Reimers. Bei Fabian Arndt gibt es nach einem Schlag auf die Wade noch ein großes Fragezeichen, ob ein Einsatz möglich ist.

Wichmann: „Wir schauen nach vorne“

Angesprochen auf die beiden letzten Niederlagen gegen Rasensport und zur sportlichen Ausgangslage vor dem „Classico“ sagte Heides Trainer Markus Wichmann:

„Ich schaue immer nach vorne. Letztlich geht es darum, die letzte Woche aufzuarbeiten. Daran haben wir auch unter der Woche gut gearbeitet. Für uns gilt es, an die zweite Halbzeit anzuknüpfen, die wir bei Holstein richtig gut gespielt haben. Das wollen wir weiter fortführen. Wir müssen aber sehen, dass wir uns dringend zwingendere Torchancen herausspielen müssen – das war dann doch zu wenig. Der Torwart von Holstein musste nur einmal richtig eingreifen. Ansonsten sah das richtig gut aus.

Da war richtig Spielfluss drin – ein mutiges Fußballspielen von unserer Seite. So hätte ich mir das am liebsten gleich von Anfang an gewünscht. Aber Holstein ist auch keine 08/15-Truppe, das sind schon gute Fußballer. Da sind wir aber auf einem guten Weg. Wir haben uns weiterentwickelt, bleiben bei uns und wollen weiter Fußball spielen, Fußball zocken. Wir wollen nicht mehr so viel Fußball schlagen. Auch wenn der Heider SV immer für Kampfgeist stehen wird, werden wir das um Gottes Willen nicht vermissen lassen. Es gilt, die Jungs spielerisch auf die nächste Stufe zu bringen.“

Nissen erwartet „Männertruppe“ aus Neumünster

Auch Heides Geschäftsführer Hannes Nissen ist vor dem „Classico“ guter Dinge und äußerte sich wie folgt: „Ich erwarte eine richtige Männertruppe aus Neumünster. Gespickt mit individueller Klasse werden sie uns das Leben sicherlich schwer machen. Ich habe allgemein viel Respekt vor der Entwicklung unter Cornelius. Dennoch haben wir ein Heimspiel und treten am Samstag an, um die maximale Punktausbeute in Heide zu behalten. Wir werden uns intensiv auf den VfR vorbereiten und gemeinsam mit der Mannschaft einen guten Matchplan ausarbeiten. Ich bin optimistisch.“