Der „Classico“ ruft – Heider SV empfängt VfR Neumünster

In der Flens-Oberliga kommt es am Samstag um 14:00 Uhr zum „Classico“ zwischen dem Heider SV und dem VfR Neumünster. Beide Mannschaften trennen aktuell neun Punkte. Allerdings haben die Dithmarscher als Tabellenvierter bereits vier Saisonspiele mehr absolviert als Rasensport, das mit derzeit 27 Zählern den 6. Platz belegt.
Die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann hat den Anschluss an die beiden Topmannschaften SV Todesfelde und Holstein Kiel II durch die 0:2-Niederlage bei den Kieler Störchen am vergangenen Wochenende zunächst verpasst und wird in den kommenden Spielen vor allem darum bemüht sein, den 4. Platz abzusichern. Ob dann noch etwas nach oben geht, hängt vor allem davon ab, ob es den Dithmarschern im prestigeträchtigen „Classico“ gelingt, in die Erfolgsspur zurückzukehren.
Die Heider Heimbilanz mit bereits drei Niederlagen aus neun Heimspielen ist zudem ausbaufähig. Hinzu kommt, dass der VfR die letzten beiden Duelle mit 4:1, im Rückspiel letzte Saison in Heide, und 2:1 am 31. August 2025 zu seinen Gunsten entscheiden konnte und daher voller Selbstbewusstsein in die Partie gehen wird.
Auch personell konnte Rasensport mit Angreifer Rafael Krause vom Tabellenführer SV Todesfelde sowie Innenverteidiger Radovan Karaman, den es von Phönix Lübeck II zurück an die Geerdtsstraße zog, gut nachlegen. Dritter Winterneuzugang ist Verbandsligaknipser Manuel Carvalho vom SV Schackendorf.
Beim Heider SV wird Trainer Markus Wichmann weiterhin auf den verletzten ukrainischen Abwehrspieler Vasyl Tanchak verzichten müssen, dessen scheinbar endlose Verletzungsgeschichte kein Ende nehmen will. Weiterhin ausfallen wird Thede Reimers. Bei Fabian Arndt gibt es nach einem Schlag auf die Wade noch ein großes Fragezeichen, ob ein Einsatz möglich ist.
Angesprochen auf die beiden letzten Niederlagen gegen Rasensport und zur sportlichen Ausgangslage vor dem „Classico“ sagte Heides Trainer Markus Wichmann:
„Ich schaue immer nach vorne. Letztlich geht es darum, die letzte Woche aufzuarbeiten. Daran haben wir auch unter der Woche gut gearbeitet. Für uns gilt es, an die zweite Halbzeit anzuknüpfen, die wir bei Holstein richtig gut gespielt haben. Das wollen wir weiter fortführen. Wir müssen aber sehen, dass wir uns dringend zwingendere Torchancen herausspielen müssen – das war dann doch zu wenig. Der Torwart von Holstein musste nur einmal richtig eingreifen. Ansonsten sah das richtig gut aus.
Da war richtig Spielfluss drin – ein mutiges Fußballspielen von unserer Seite. So hätte ich mir das am liebsten gleich von Anfang an gewünscht. Aber Holstein ist auch keine 08/15-Truppe, das sind schon gute Fußballer. Da sind wir aber auf einem guten Weg. Wir haben uns weiterentwickelt, bleiben bei uns und wollen weiter Fußball spielen, Fußball zocken. Wir wollen nicht mehr so viel Fußball schlagen. Auch wenn der Heider SV immer für Kampfgeist stehen wird, werden wir das um Gottes Willen nicht vermissen lassen. Es gilt, die Jungs spielerisch auf die nächste Stufe zu bringen.“
Auch Heides Geschäftsführer Hannes Nissen ist vor dem „Classico“ guter Dinge und äußerte sich wie folgt: „Ich erwarte eine richtige Männertruppe aus Neumünster. Gespickt mit individueller Klasse werden sie uns das Leben sicherlich schwer machen. Ich habe allgemein viel Respekt vor der Entwicklung unter Cornelius. Dennoch haben wir ein Heimspiel und treten am Samstag an, um die maximale Punktausbeute in Heide zu behalten. Wir werden uns intensiv auf den VfR vorbereiten und gemeinsam mit der Mannschaft einen guten Matchplan ausarbeiten. Ich bin optimistisch.“
Vor dem mit Spannung erwarteten „Classico“ unterhielt sich der Autor auch mit VfR-Trainer Danny Cornelius und stellte ihm einige Fragen zur derzeitigen Situation beim Traditionsverein aus der Schwalestadt.
Wie ist beim VfR bisher die Vorbereitung auf die Restrunde gelaufen und wie zufrieden bist du mit den Auftritten in den Testspielen?
„Bisher ist es eine durchwachsene Zeit gewesen, in der wir zwar in Indoor-Hallen aktiv waren, uns aber überhaupt nicht auf die langen Strecken auf einem Spielfeld konzentrieren konnten. Die vier Einheiten zuzüglich der Spiele helfen da auch nicht. Dafür wiederum war ich mit den Auftritten zufrieden.“
Unter deiner Führung hat der VfR beide Liga-Spiele gegen den Heider SV gewonnen. Wie siehst du vor dem Spiel am Samstag die Ausgangslage und was habt ihr euch auch tabellarisch für die restlichen Spiele als Ziel gesetzt?
„Der Heider SV ist immer noch einer der Topvereine. Auch wenn wir sie zweimal besiegen konnten, waren es jeweils unterschiedliche Voraussetzungen. Letzte Saison hat der Kopf der Abwehr mit Patrick Storb gefehlt, was auf dem Platz spürbar war. In der Hinrunde hat uns die rote Karte geholfen. Ich glaube, dass es ein sehr kampfbetontes Spiel wird. Tabellarisch wollen wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.“
Wie konnten bisher die Neuzugänge integriert werden?
„Aktuell fügen sie sich gut ein. Rado (Radovan Karaman, d. Red.) kennt die Jungs und die Abläufe. Rafo (Rafael Krause, d. Red.) konnte sich ebenfalls schnell mit Lippe (Jan Lippegaus, d. Red.) auf der linken Seite einspielen. Und Manu (Manuel Carvalho, d. Red.) bekommt auch langsam wieder das Gefühl dafür, dass die Oberliga etwas schneller ist, erarbeitet sich aber viele Chancen.“
Wie sieht bei euch derzeit die Personallage aus?
„Bis auf Sven Freitag sind alle einsatzfähig.“