Der Cheftrainer bleibt am Bord

Der SV Holthausen Biene hat die Weichen für die kommende Spielzeit in der 1. Kreisklasse Emsland gestellt: Cheftrainer Alwin „Charly“ Niemeyer wird auch in der Saison 2025/2026 die Verantwortung für die zweite Mannschaft des Vereins tragen. Der 65-Jährige bleibt damit nach dem knapp verpassten Aufstieg als Vizemeister hinter der SG Bramsche an der Seitenlinie aktiv.