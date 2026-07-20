Der BVW gewinnt auch das zweite Vorbereitungsspiel von Ralf Schmidt · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Debüt für den BV Weckhoven - Kai Liedtke – Foto: Ralf Schmidt

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Es war ein harter Fußballerischer Kampf am gestrigen Sonntag bei angenehmen Temperaturen. Der BV Weckhoven gewinnt gegen die VdS Nievenheim 2 mit 5:4. Bereits nach neun Minuten liegt der BVW mit 1:0 zurück.

Der BVW schüttelt sich kurz und exakt 60 Sekunden später gleicht Max Niemann nach einer Vorlage von Tim Augscheller zum 1:1 aus. Für die VdS Nievenheim 2 ist es das erste Vorbereitungsspiel.