Der BVW gewinnt auch das zweite Vorbereitungsspiel

Es war ein harter Fußballerischer Kampf am gestrigen Sonntag bei angenehmen Temperaturen. Der BV Weckhoven gewinnt gegen die VdS Nievenheim 2 mit 5:4.
Bereits nach neun Minuten liegt der BVW mit 1:0 zurück.
Der BVW schüttelt sich kurz und exakt 60 Sekunden später gleicht Max Niemann nach einer Vorlage von Tim Augscheller zum 1:1 aus.
Für die VdS Nievenheim 2 ist es das erste Vorbereitungsspiel.
In Spielminute 16. geht die VdS erneut in Führung. Nach einem langen Ball über die linke Seite wird der Ball in den 16er gespielt, wo der Torschütze nur noch den Fuß zum 2:1 hinhalten muss.
Auf beiden Seiten sind im Spielaufbau sehr viele Fehler zu sehen, einfache Pässe kommen nicht an, Ball an und Mitnahme will einfach nicht richtig funktionieren...weiterlesen
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