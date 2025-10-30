Der BVC stellt früh die Weichen für die Zukunft

Mit den Verlängerungen von Jonas Griep und Trainer Marius Frerich macht der BV Clusorth-Bramhar zwei ganz wichtige Zusagen für die kommenden Jahre. 🔥

Seit 2022 Teil der Ersten Herren, hat Jonas mit inzwischen 120 Treffern großen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Vereins.

Mit 26 Toren in 12 Spielen führt er aktuell die Torschützenliste an – und das, nachdem er die komplette letzte Rückrunde verletzt verpasst hatte. 💪

🗣️ Coach Marius Frerich:

„Jonas’ Zusage war eine fantastische Nachricht für uns. Sie zeigt seine Wertschätzung gegenüber Verein, Umfeld und Mannschaft. Er hatte viele Angebote, sich aber immer wieder für uns entschieden – ein starkes Zeichen für unseren Zusammenhalt!“

🗣️ Jonas Griep:

„Ich freue mich sehr, meinen ‚Vertrag‘ zu verlängern! 🔥

Wir bauen hier in Clusorth etwas richtig Cooles auf – und mitten im Aufbau bricht man nichts ab. 💪

Jetzt heißt es: Fokus auf die restliche Saison und eine starke Rückrunde spielen! 💛“

💪🏻 Auch Coach Marius Frerich verlängert!

Für ihn geht es in die achte Saison als Cheftrainer der Ersten Herren. Nach den schwierigen Corona-Jahren hat er das Team Schritt für Schritt weiterentwickelt – inzwischen ist der BVC fester Bestandteil der Spitzengruppe der Kreisliga Süd-Mitte.

🗣️ Coach Marius:

„Die Mannschaft hat sich richtig gut entwickelt und hat enorm viel Potenzial. Durch punktuelle Verstärkungen – auch von Clusorthern, die in anderen Vereinen gespielt haben – konnten wir das Niveau stetig steigern. Es macht aktuell einfach riesig Spaß mit den Jungs!“

🗣️ Obmann Lucas Klus:

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Jonas und Marius so frühzeitig verlängern konnten. Beide stehen für unseren eingeschlagenen Weg – gemeinsam wollen wir die nächsten Schritte gehen und sportlich weiter wachsen.“

Weitere Gespräche mit den Spielern folgen in den nächsten Wochen – es bleibt also spannend! 👀

#aufgehtsBVC