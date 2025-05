Der BVB-Abstieg verändert Regionalliga West

Der 17. Mai hat dann doch nochmal für reichlich Wirbel in der Regionalliga West gesorgt: Als die Spiele am 34. und letzten Spieltag auf die Zielgerade abbogen, wurde in der 3. Liga abgepfiffen. Sonach erfuhren die Spieler von Eintracht Hohkeppel noch während ihres 4:1-Siegs gegen den 1. FC Düren, dass sie gemeinsam mit Düren in die Mittelrheinliga absteigen werden, denn Borussia Dortmund U23 verpasste den Klassenerhalt in der 3. Liga.