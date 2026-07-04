Der BV Wevelinghoven hat die Kurve noch bekommen

Der BV Wevelinghoven ist zurück in der Bezirksliga. – Foto: Lukas Bernrath

Die Fußballer des BV Wevelinghoven gehörten vor der Saison für viele zu den Topfavoriten auf den Aufstieg. Nach einem starken Start in der Kreisliga A folgte eine schwierige Phase, doch die Mannschaft von Trainer Markus Stupp fand rechtzeitig zurück in die Spur – und schaffte am Ende als Zweiter den Aufstieg in die Bezirksliga.

Lange sah alles nach einer Saison aus, wie sie der BVW vorgestellt hatte. Die Mannschaft blieb bis zum Duell mit Germania Grefrath ungeschlagen und mischte ganz oben mit. Anschließend geriet der Motor jedoch ins Stottern. Niederlagen gegen Grefrath, Glehn und Novesia sowie später das 1:3 gegen Büttgen kosteten wichtige Punkte. „Das war schon unser Tiefpunkt“, sagt Trainer Markus Stupp. „Die Vorbereitung im Winter war eigentlich gut. Wir hatten nur das Problem, dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben.“

Stupp verlor nie den Glauben

Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht mehr stimmten, verlor Stupp den Glauben an seine Mannschaft nie. Schwieriger sei es gewesen, die aufkommenden Zweifel innerhalb des Teams gar nicht erst größer werden zu lassen. „Als dann klar war, dass drei Mannschaften aufsteigen, hat sich bei uns wieder etwas gelöst. Auf einmal wussten wir: Wir haben wieder richtig gute Chancen.“ Wevelinghoven startete eine beeindruckende Serie und arbeitete sich Schritt für Schritt zurück nach oben. Einen besonderen Stellenwert misst Stupp dabei dem Spiel in Glehn bei. „Nach der Roten Karte ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft. Wir haben zu zehnt weitergespielt und das Spiel gezogen. Da hatten wir das Gefühl, dass wir uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen.“