Der BV Wevelinghoven hat die Kurve noch bekommen

Die Fußballer des BV Wevelinghoven gehörten vor der Saison für viele zu den Topfavoriten auf den Aufstieg. Nach einem starken Start in der Kreisliga A folgte eine schwierige Phase, doch die Mannschaft von Trainer Markus Stupp fand rechtzeitig zurück in die Spur – und schaffte am Ende als Zweiter den Aufstieg in die Bezirksliga.
Lange sah alles nach einer Saison aus, wie sie der BVW vorgestellt hatte. Die Mannschaft blieb bis zum Duell mit Germania Grefrath ungeschlagen und mischte ganz oben mit. Anschließend geriet der Motor jedoch ins Stottern. Niederlagen gegen Grefrath, Glehn und Novesia sowie später das 1:3 gegen Büttgen kosteten wichtige Punkte. „Das war schon unser Tiefpunkt“, sagt Trainer Markus Stupp. „Die Vorbereitung im Winter war eigentlich gut. Wir hatten nur das Problem, dass wir unsere Chancen nicht gemacht haben.“
Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht mehr stimmten, verlor Stupp den Glauben an seine Mannschaft nie. Schwieriger sei es gewesen, die aufkommenden Zweifel innerhalb des Teams gar nicht erst größer werden zu lassen. „Als dann klar war, dass drei Mannschaften aufsteigen, hat sich bei uns wieder etwas gelöst. Auf einmal wussten wir: Wir haben wieder richtig gute Chancen.“ Wevelinghoven startete eine beeindruckende Serie und arbeitete sich Schritt für Schritt zurück nach oben. Einen besonderen Stellenwert misst Stupp dabei dem Spiel in Glehn bei. „Nach der Roten Karte ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft. Wir haben zu zehnt weitergespielt und das Spiel gezogen. Da hatten wir das Gefühl, dass wir uns den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen.“
Spätestens nach dem Erfolg gegen die DJK Novesia sei allen klar gewesen, dass das Ziel in greifbarer Nähe lag. Dass der BV am Ende den Sprung in die Bezirksliga schaffte, lag nicht zuletzt an seiner Konstanz in der Defensive. Mit der besten Abwehr der Liga blieb Wevelinghoven auch bei wechselnden Aufstellungen stabil. „Man konnte sich auf jeden verlassen. Natürlich brauchst du Spieler wie Dominik Eschede, der alle 30 Spiele gemacht hat, oder einen Torjäger wie Alican Korkmaz. Aber insgesamt haben alle ihren Beitrag geleistet.“ Verbesserungspotenzial sieht Stupp dagegen im Offensivspiel.
Nach dem letzten Saisonspiel in Reuschenberg wurde der Aufstieg zunächst bis spät in die Nacht im Vereinsheim gefeiert. Zwei Tage später ging’s nach Mallorca. „Den Aufstieg haben wir schon ordentlich genossen und zelebriert“, sagt Stupp schmunzelnd. Am kommenden Dienstag beginnt die Vorbereitung. Mehrere erfahrene Spieler stehen altersbedingt nicht mehr zur Verfügung, dafür rücken zahlreiche junge Akteure nach. „Wir müssen wieder eine neue Mannschaft formen“, sagt Stupp. „Die Aufstiegseuphorie wollen wir aber unbedingt mitnehmen.“