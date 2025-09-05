Der BV Weckhoven holt einen Punkt in Kaarst

Bereits in der vierten Minute hatten die Gäste aus Weckhoven die erste Großchance durch Kenan-Kaan Tepegöz.

Am gestrigen Donnerstag traf der BV Weckhoven auf die SG Kaarst unter Flutlicht.

In Spielminute 38. kommt der Ball in den 16er vom BVW, dort steht ein Kaarster Spieler und dieser zaubert den Ball in die kurze Ecke. 1:0 für die SG Kaarst. Das Tor fiel leider sehr unglücklich aus Weckhovener Sicht. Florian Füßler wurde an der Seitenlinie behandelt, folglich war der BV in diesem Moment in Unterzahl.

Es war ein Spiel auf Augenhöhe, beide Mannschaften spielten sich immer wieder richtig gute Chancen heraus, doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz.

In der 45 +7 schickte der Schiri erst einmal beide Mannschaften in die Pause.

Vor dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit wechselte Trainer Stumpilich auf zwei Positionen.

Für Philip Hambloch kam Niklas Taylor und für Florian Clemens kam Hornaldo Antonio Lopes ins Spiel.

Nach fünf Minuten in der zweiten Halbzeit stand der nächste Wechsel beim BVW an.

Florian Füßler wurde auf Grund seiner Behandlung in Halbzeit eins vorsichtshalber ausgewechselt. Für ihn kam nach einer Rot-Sperre Maximilian Niemann rein

