Der BV Weckhoven gewinnt das DERBY gegen die DJK Hoisten mit 5:3

Der BV Weckhoven musste zum Derby nach Hoisten. Die Jungs vom Trainerteam Stumpilich/Thomas waren bereits beim Aufwärmen komplett durchnässt.

Was für ein Sauwetter am gestrigen Spieltag. Der Himmel, grau in grau und es wollte einfach nicht aufhören zu regnen.

Pünktlich um 19:30 Uhr pfiff Schiri Christopher Arsal das mit Spannung erwartete Derby an.

Beim Warmmachen merkte man schon, dass beide Mannschaften Bock auf das Spiel haben.

In den ersten Minuten mussten sich beide Teams erst einmal an den nassen Kunstrasen gewöhnen. Durch das viele Wasser wurde der Ball extrem schnell und so kamen auf beiden Seiten einige Pässe nicht richtig an.

So wie in Spielminute 11. Durch einen Fehlpass der Weckhovener kommt der Ball beim Gegner an, dieser braucht den Ball nur noch ins Netz einschieben. 1:0 für die DJK.

Der BVW kommt immer besser ins Spiel und spielt sich einige Chancen raus.

Fünf Minuten nach dem Führungstreffer der DJK klingelt es im eigenen Tor.

Florian Clemens läuft über die rechte Seite und flankt den Ball perfekt in den 16er, wo Danny Förster ihn direkt in die lange Ecke reinhaut. 1:1 Ausgleich

Man merkt, dass es sich um Derby handelt, beide Mannschaften geben Vollgas, obwohl die größeren Chancen und Spielanteile beim BV Weckhoven liegen...weiterlesen

